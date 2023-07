F1, annunciato il calendario 2024: due gare di sabato e doppia tappa in Italia tra i 24 GP

formula 1

Conferme e novità per il 2024 della F1, con gare anticipate e due GP che si correranno il sabato

© Getty Images Formula 1 e Liberty Media hanno annunciato il calendario della stagione che verrà per la F1, con un 2024 che torna a 24 gare con tante novità e conferme. La prima è sicuramente quella che fa più piacere all'Italia, con la doppia tappa confermata a Imola (prima gara europea dopo lo start in Oriente) e Monza, ma c'è anche il ritorno in calendario della Cina che si disputerà a metà aprile aprendo a una rivoluzione: il GP di Suzuka in Giappone verrà anticipato ad aprile per "regionalizzare" le corse. Il via è fissato per il 2 marzo in Bahrain, con la novità della gara al sabato (come avverrà anche a Jeddah per il GP d'Arabia) per rispetto al Ramadan.

Saranno dunque 24 gare dal 2 marzo all'8 dicembre, da Sakhir a Yas Marina per un Mondiale che è ricco di novità, non tanto di tappe, ma di posizionamento nel calendario. Torna la Cina, come detto, dopo il lungo stop dal 2019, ma cambiano anche le date per diverse gare: posticipato il GP di Spagna a giugno dopo la gara in Canada, il GP dell'Azerbaijan è invece slittato a settembre per una doppia con Singapore che apre a un mese di pausa prima della tripletta Austin-Città del Messico-San Paolo. Il tris finale, poi, sarà tra Las Vegas, Losail e Yas Marina.

I test pre-campionato, invece, sono confermati in Bahrain e saranno sempre nel formato ridotto di tre sole giornate, dal 21 al 23 febbraio.

IL CALENDARIO F1 DEL 2024

2 marzo - GP Bahrain (Sakhir)

9 Marzo - GP Arabia Saudita (Jeddah)

24 marzo - GP Australia (Melbourne)

7 aprile - GP Giappone (Suzuka)

21 aprile - GP Cina (Shanghai)

5 maggio - GP Miami

19 maggio - GP Emilia Romagna (Imola)

26 maggio - GP Monaco

9 giugno - GP Canada (Montreal)

23 giugno - GP Spagna (Barcellona)

30 giugno - GP Austria (Spielberg)

7 luglio - GP Gran Bretagna (Silverstone)

21 luglio - GP Ungheria (Budapest)

28 luglio - GP Belgio (Spa-Francorchamps)

25 agosto - GP Olanda (Zandvoort)

1 settembre - GP Italia (Monza)

15 settembre - GP Azerbaijan (Baku)

22 settembre - GP Singapore

20 ottobre - GP Stati Uniti (Austin)

27 ottobre - GP Messico (Città del Messico)

3 novembre - GP Brasile (Interlagos)

23 novembre - GP Las Vegas

1 dicembre - GP Qatar (Lusail)

8 dicembre - GP Abu Dhabi