Volkswagen batte Tesla: è il numero uno dell’elettrico in Europa

Un bilancio in chiaro scuro riassume il 2025 di Volkswagen. Il gruppo ha consegnato 8,98 milioni di veicoli, in leggera flessione (-0,5%) rispetto all'anno precedente. A fare la differenza, le automobili elettriche. Con 983,100 unità, rappresentano l'11% del totale e registrano una crescita significativa soprattutto in Europa. Dove Volkswagen "batte" Tesla diventando il marchio automobilistico di maggior successo in questo segmento.

L'Europa vola

Il mercato domestico è il più vivace e ricettivo verso le elettriche Volkswagen. Anche grazie a una pioggia di incentivi. Nel 2025, la loro quota è salita del 66% raggiungendo le 742,800 unità (un anno prima erano 447,600). Le consegne globali di EV sono aumentate del 32% rispetto alle 744.800 vendute nei dodici mesi precedenti e le statistiche per questo tipo di motorizzazione si confermano positive. Anche dove le vendite - nel complesso - non sono andate così bene.

Sorpresa USA

Le difficoltà del Gruppo, infatti, si riscontrano soprattutto lontano da casa. Negli USA le consegne di nuove automobili si sono ridotte del 10.4%. Tuttavia, è interessante notare che - sebbene la contrazione netta - negli Stati Uniti d'America le elettriche hanno guadagnato una crescita del 46% con 72 mila unità. Bisogna però ricordare che con la chiusura, il 30 settembre 2025, del programma di sussidi Federali, il mercato delle elettriche si è subito drasticamente ridimensionato. Vedremo come queste mutate circostanze si ripercuoteranno sulla vendita di automobili elettriche nei prossimi mesi.

Difficoltà in Cina

Più complicato lo scenario in Cina, dove la contrazione dell'8% riguarda prevalentemente le elettriche. Queste hanno perso una quota del 44% sul mercato automobilistico più grande del mondo. Sorprende fino a un certo punto: nell'ultimo anno il Governo di Pechino ha deciso di svoltare favorendo - con pesanti incentivi - i costruttori locali. Una politica che ha ripagato, visto che tra i 20 veicoli più venduti, soltanto due sono stranieri: Tesla Model Y e Model 3. Questa volta Volkswagen ha perso la sfida.