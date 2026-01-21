Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Dati

Volkswagen batte Tesla: è il numero uno dell’elettrico in Europa

Un incremento sensibile che ha portato il totale delle consegne in un anno vicino al milione

di Tommaso Marcoli
21 Gen 2026 - 13:42
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Un bilancio in chiaro scuro riassume il 2025 di Volkswagen. Il gruppo ha consegnato 8,98 milioni di veicoli, in leggera flessione (-0,5%) rispetto all'anno precedente. A fare la differenza, le automobili elettriche. Con 983,100 unità, rappresentano l'11% del totale e registrano una crescita significativa soprattutto in Europa. Dove Volkswagen "batte" Tesla diventando il marchio automobilistico di maggior successo in questo segmento.
L'Europa vola
Il mercato domestico è il più vivace e ricettivo verso le elettriche Volkswagen. Anche grazie a una pioggia di incentivi. Nel 2025, la loro quota è salita del 66% raggiungendo le 742,800 unità (un anno prima erano 447,600). Le consegne globali di EV sono aumentate del 32% rispetto alle 744.800 vendute nei dodici mesi precedenti e le statistiche per questo tipo di motorizzazione si confermano positive. Anche dove le vendite - nel complesso - non sono andate così bene.
Sorpresa USA
Le difficoltà del Gruppo, infatti, si riscontrano soprattutto lontano da casa. Negli USA le consegne di nuove automobili si sono ridotte del 10.4%. Tuttavia, è interessante notare che - sebbene la contrazione netta - negli Stati Uniti d'America le elettriche hanno guadagnato una crescita del 46% con 72 mila unità. Bisogna però ricordare che con la chiusura, il 30 settembre 2025, del programma di sussidi Federali, il mercato delle elettriche si è subito drasticamente ridimensionato. Vedremo come queste mutate circostanze si ripercuoteranno sulla vendita di automobili elettriche nei prossimi mesi. 
Difficoltà in Cina
Più complicato lo scenario in Cina, dove la contrazione dell'8% riguarda prevalentemente le elettriche. Queste hanno perso una quota del 44% sul mercato automobilistico più grande del mondo. Sorprende fino a un certo punto: nell'ultimo anno il Governo di Pechino ha deciso di svoltare favorendo - con pesanti incentivi - i costruttori locali. Una politica che ha ripagato, visto che tra i 20 veicoli più venduti, soltanto due sono stranieri: Tesla Model Y e Model 3. Questa volta Volkswagen ha perso la sfida.

Ti potrebbe interessare

volkswagen
tesla
elettrico
europa

Ultimi video

03:22
Tutte le novità di Stellantis al Salone di Bruxelles 2026

Tutte le novità di Stellantis al Salone di Bruxelles 2026

01:04
Una Ducati sulla neve

Una Ducati sulla neve

02:40
MAG SRV WRC1 TOYOTA OGIER GAP SRV

Navigatore di Evans per un giorno sulla GR Yaris Rally1

01:50
MAG SRV WRC RALLY MONTECARLO PREVIEW SRV

Al via la stagione del WRC: si parte con il Rally di Monte-Carlo

00:14
Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

02:32
Toyota si prepara al Mondiale Rally

Toyota si prepara al Mondiale Rally

01:20
BYD sorpassa Tesla

BYD sorpassa Tesla

02:04
Salone dell'Auto di Bruxelles

Salone dell'Auto di Bruxelles

01:57
Aprilia, anno decisivo

Aprilia, anno decisivo

01:24
Dakar 2026, la penultima tappa

Dakar 2026, la penultima tappa

01:28
Hennessey Venom F5 Roadster, emozioni a cielo aperto

Hennessey Venom F5 Roadster, emozioni a cielo aperto

01:36
Un'auto protagonista, arriva Kia Seltos

Un'auto protagonista, arriva Kia Seltos

02:05
Jeep, una certezza del mercato mondiale: 2025 al top

Jeep, una certezza del mercato mondiale: 2025 al top

02:32
Mercedes SL R107, la macchina per "American Gigolò

Mercedes SL R107, la macchina per "American Gigolò

02:01
Agile, raffinata, sportiva: Alpine A390

Agile, raffinata, sportiva: Alpine A390

03:22
Tutte le novità di Stellantis al Salone di Bruxelles 2026

Tutte le novità di Stellantis al Salone di Bruxelles 2026

I più visti di Drive Up

Perché Dacia ha vinto la Dakar 2026

In viaggio con Duster: "My Dacia Road" unisce l'Italia

In viaggio con Duster: "My Dacia Road" unisce l'Italia

La Ferrari più strana di sempre

I touchscreen sulle auto sono stati un errore

Volvo, il centro sicurezza di Goteborg festeggia 25 anni

Volvo, il centro sicurezza di Goteborg festeggia 25 anni

L'incredibile collezione di auto di Mr Bean

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
Napoli Live
14:18
Napoli Live
Volley, A1 femminile
14:16
Volley, A1 femminile
Eurolega: Real Madrid-Milano 106-77
14:13
Eurolega: Real Madrid-Milano 106-77
I risultati di oggi
14:12
I risultati di oggi
14:09
Audi scende in campo a Berlino: lancio-show per la R26 di Hulkenberg e Bortoleto