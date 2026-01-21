Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
top 8 e playoff

Calcoli Champions: l'Inter scivola in zona playoff, Napoli con lo spettro eliminazione. Tutte le combinazioni

Inter fuori dalla Top 8: serve l'impresa a Dortmund per evitare i playoff. Napoli a rischio eliminazione: obbligatorio battere il Chelsea e sperare.

21 Gen 2026 - 08:35

Dopo il ko con l'Arsenal e il pari azzurro a Copenaghen, per Inter e Napoli la classifica del girone unico di Champions League si complica terribilmente anche se con prospettive comunque diverse per le due squadre: i nerazzurri sono scivolati fuori dalla Top 8 ma hanno la garanzia di giocare almeno i playoff, per Conte l'ultima giornata invece sarà un "dentro o fuori" senza appello. Archiviati i verdetti del campo – con la sconfitta dell'Inter (1-3) e il pareggio del Napoli (1-1) – l'attenzione si sposta interamente sulla calcolatrice in vista dell'ultimo turno, con calcoli che, per forza di cose visto che mancano ancora tutte le partite del mercoledì, sono parziali.

Inter, cosa serve per arrivare in Top 8?

 La sconfitta contro l'Arsenal - terza consecutiva in Champions, mai successo prima in casa Inter, ha fatto scivolare la squadra di Chivu al nono posto, estromettendola per la prima volta in stagione dalla zona che garantisce l'accesso diretto agli ottavi. La situazione rischia di peggiorare ulteriormente nelle prossime ore: le partite del mercoledì (in campo Atletico Madrid, Liverpool, Newcastle, Chelsea e Barcellona) potrebbero far retrocedere ulteriormente i nerazzurri in classifica. Lo scenario per evitare i playoff è ora un incastro complesso con una prima, ovvia, variabile: all'ultima giornata l'Inter sarà obbligata a vincere in casa del Borussia Dortmund. Ma i tre punti potrebbero non bastare: servirà sperare contemporaneamente in passi falsi delle dirette concorrenti (come una caduta dell'Atletico o un mancato successo del Barcellona). L'unica certezza aritmetica è la partecipazione ai playoff: per garantirsi di essere testa di serie (parte alta del tabellone), a Dortmund basterà un pareggio.

Napoli ai playoff Champions? Le combinazioni

 Molto più complicata la situazione degli azzurri. Con 8 punti e il 23° posto attuale, il Napoli ha detto addio matematicamente alla Top 8. L'obiettivo ora è la pura sopravvivenza: la qualificazione ai playoff (che spetta alle squadre dal 9° al 24° posto) è appesa a un filo. Il rischio di scivolare in "zona eliminazione" già stasera è concreto: alle spalle del Napoli ci sono Qarabag, Benfica, Pafos e Union Saint Gilloise che devono ancora giocare. Se queste squadre dovessero vincere, scavalcherebbero i partenopei spingendoli momentaneamente fuori dall'Europa. Tutto si deciderà all'ultima curva contro il Chelsea al Maradona. Per Conte esiste un solo risultato: vincere. Tuttavia, anche salire a 11 punti potrebbe non essere sufficiente se i risultati dagli altri campi non saranno favorevoli. Il Napoli è costretto a vincere e sperare.

I giornali sportivi: mercoledì 21 gennaio 2026

1 di 23
© sportmediaset
© sportmediaset
© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

champions
calcoli
combinazioni
playoff
ottavi
classifica
inter
napoli

Ultimi video

01:42
Champions, Inter e Napoli: tra calcoli e calendario

Champions, Inter e Napoli: tra calcoli e calendario

01:46
DICH DA CONF CHIVU POST INTER-ARSENAL 20/1 DICH

Chivu: "L'Arsenal ha meritato di vincere, ma abbiamo giocato bene"

02:11
DICH DA CONF CONTE POST COPENAGHEN-NAPOLI 20/1 DICH

Conte in conferenza: "Non ci sono attenuanti"

02:50
Cremonese-Verona 0-0: gli highlights

Cremonese-Verona 0-0: gli highlights

03:30
DICH MOURINHO BENFICA PRE JUVE 20/1 DICH

Mourinho: "Se allenerei la Juve? Certo"

00:34
DICH EDERSON VIGILIA PER SITO 20/1 DICH

Ederson: "I problemi di inizio stagione sono alle spalle"

00:55
DICH PALLADINO VIGILIA PER SITO 20/1 DICH

Palladino: "Non deve mai mancare la mentalità"

01:04
CLIP VIDEO CLASSIFICA CHAMPIONS PER SITO 20/1 SRV

Le italiane in Champions, il calendario delle ultime due giornate

00:43
DICH SPALLETTI SU GIOCHISMO E RISULTATISMO PRE BENFICA PER SITO 20/1 DICH

Giochismo vs Risultatismo: la posizione di Spalletti

00:42
DICH SPALLETTI SU MOURINHO PRE BENFICA PER SITO 20/1 DICH

Spalletti: "Mourinho? Ce le siamo dette, ma ora siamo amici…"

02:23
DICH SPALLETTI SU MERCATO PRE BENFICA PER SITO 20/1 DICH

Spalletti e il mercato: "Credo tanto in questi ragazzi, non mi aspetto niente"

00:42
CLIP SIPARIETTO SPALLETTI-THURAM IN CONFERENZA PER SITO 20/1 SRV

Thuram e il gioco di Spalletti: che risate in conferenza stampa…

00:20
DICH THURAM SU SUO NUOVO RUOLO PRE BENFICA PER SITO 20/1 DICH

Thuram e il suo nuovo ruolo: "Spalletti mi chiede più gol"

01:07
DICH HARRISON FIORENTINA DICH

Harrison: "Felice di essere qui"

01:17
Champions: il sogno di Spalletti, l'obiettivo di Palladino

Champions: il sogno di Spalletti, l'obiettivo di Palladino

01:42
Champions, Inter e Napoli: tra calcoli e calendario

Champions, Inter e Napoli: tra calcoli e calendario

I più visti di Inter

DICH CHIVU 2 SU CRITICHE A THURAM PRE ARSENAL 19/01 SRV

Chivu: "Finito di criticare Lautaro, iniziamo con Thuram?"

Inter, ecco la quarta maglia dedicata alle Olimpiadi: debutterà contro il Pisa

SRV RULLO INTER VIGILIA ARSENAL CON CHIVU 19/01 SRV

Inter, notte speciale con l’Arsenal: le scelte e le parole di Chivu

Akanji: "Arsenal forte ma i migliori sono altri. Puntiamo allo scudetto, sul futuro..."

Chivu: "Arsenal la più forte con il Bayern ma non partiamo battuti. Nessun caso Thuram: mollato Lautaro ora tocca a lui?

DICH CHIVU 1 SU PERFEZIONE E RISATA PRE ARSENAL 19/01 SRV

"Difesa speciale per l'Arsenal?". E Chivu scoppia a ridere

Calcio ora per ora
Vedi tutti
09:18
Inter, record al contrario in Champions dopo il ko con l'Arsenal
08:49
Confermata morte padre difensore Getafe Davinchi, cordoglio Rfef
23:54
Napoli, Di Lorenzo: "Nel secondo siamo rientrati in campo come se fossimo 5-0"
23:27
Arsenal, Arteta: "Inter grandissima squadra, ma noi sappiamo essere dominanti"
23:18
La rabbia di McTominay: "Inaccettabile non aver vinto, dovevamo chiudere la partita"