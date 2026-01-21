Calcoli Champions: l'Inter scivola in zona playoff, Napoli con lo spettro eliminazione. Tutte le combinazioni

Molto più complicata la situazione degli azzurri. Con 8 punti e il 23° posto attuale, il Napoli ha detto addio matematicamente alla Top 8. L'obiettivo ora è la pura sopravvivenza: la qualificazione ai playoff (che spetta alle squadre dal 9° al 24° posto) è appesa a un filo. Il rischio di scivolare in "zona eliminazione" già stasera è concreto: alle spalle del Napoli ci sono Qarabag, Benfica, Pafos e Union Saint Gilloise che devono ancora giocare. Se queste squadre dovessero vincere, scavalcherebbero i partenopei spingendoli momentaneamente fuori dall'Europa. Tutto si deciderà all'ultima curva contro il Chelsea al Maradona. Per Conte esiste un solo risultato: vincere. Tuttavia, anche salire a 11 punti potrebbe non essere sufficiente se i risultati dagli altri campi non saranno favorevoli. Il Napoli è costretto a vincere e sperare.