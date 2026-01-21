Calcoli Champions: l'Inter scivola in zona playoff, Napoli con lo spettro eliminazione. Tutte le combinazioni

I giornali sportivi: mercoledì 21 gennaio 2026
© sportmediaset
© sportmediaset
Inter fuori dalla Top 8: serve l'impresa a Dortmund per evitare i playoff. Napoli a rischio eliminazione: obbligatorio battere il Chelsea e sperare.
Dopo il ko con l'Arsenal e il pari azzurro a Copenaghen, per Inter e Napoli la classifica del girone unico di Champions League si complica terribilmente anche se con prospettive comunque diverse per le due squadre: i nerazzurri sono scivolati fuori dalla Top 8 ma hanno la garanzia di giocare almeno i playoff, per Conte l'ultima giornata invece sarà un "dentro o fuori" senza appello. Archiviati i verdetti del campo – con la sconfitta dell'Inter (1-3) e il pareggio del Napoli (1-1) – l'attenzione si sposta interamente sulla calcolatrice in vista dell'ultimo turno, con calcoli che, per forza di cose visto che mancano ancora tutte le partite del mercoledì, sono parziali.
La sconfitta contro l'Arsenal - terza consecutiva in Champions, mai successo prima in casa Inter, ha fatto scivolare la squadra di Chivu al nono posto, estromettendola per la prima volta in stagione dalla zona che garantisce l'accesso diretto agli ottavi. La situazione rischia di peggiorare ulteriormente nelle prossime ore: le partite del mercoledì (in campo Atletico Madrid, Liverpool, Newcastle, Chelsea e Barcellona) potrebbero far retrocedere ulteriormente i nerazzurri in classifica. Lo scenario per evitare i playoff è ora un incastro complesso con una prima, ovvia, variabile: all'ultima giornata l'Inter sarà obbligata a vincere in casa del Borussia Dortmund. Ma i tre punti potrebbero non bastare: servirà sperare contemporaneamente in passi falsi delle dirette concorrenti (come una caduta dell'Atletico o un mancato successo del Barcellona). L'unica certezza aritmetica è la partecipazione ai playoff: per garantirsi di essere testa di serie (parte alta del tabellone), a Dortmund basterà un pareggio.
Molto più complicata la situazione degli azzurri. Con 8 punti e il 23° posto attuale, il Napoli ha detto addio matematicamente alla Top 8. L'obiettivo ora è la pura sopravvivenza: la qualificazione ai playoff (che spetta alle squadre dal 9° al 24° posto) è appesa a un filo. Il rischio di scivolare in "zona eliminazione" già stasera è concreto: alle spalle del Napoli ci sono Qarabag, Benfica, Pafos e Union Saint Gilloise che devono ancora giocare. Se queste squadre dovessero vincere, scavalcherebbero i partenopei spingendoli momentaneamente fuori dall'Europa. Tutto si deciderà all'ultima curva contro il Chelsea al Maradona. Per Conte esiste un solo risultato: vincere. Tuttavia, anche salire a 11 punti potrebbe non essere sufficiente se i risultati dagli altri campi non saranno favorevoli. Il Napoli è costretto a vincere e sperare.
© sportmediaset
© sportmediaset