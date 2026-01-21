Logo SportMediaset

Mercato

Dall'Inghilterra: l'Aston Villa piomba su Loftus-Cheek per sostituire l'infortunato Kamara

21 Gen 2026 - 12:47
© Getty Images

Si era parlato molto della Lazio, ma potrebbe esserci un ritorno in Inghilterra nel futuro di Ruben Loftus-Cheek. Come riporta oggi il Telegraph infatti, l'Aston Villa avrebbe chiesto informazioni per il centrocampista rossonero ex Chelsea per sostituire l'infortunato Boubacar Kamara, che si è fatto male al ginocchio contro il Tottenham e resterà lontano dai campi di gioco fino a fine stagione, obbligando i Villans a tornare sul mercato.

Emery finora ha adatto i giocatori a disposizione, ma avrebbe chiesto alla società uno sforzo sul mercato per poter raggiungere gli obiettivi stagionali e Loftus-Cheek sembra il profilo ideale. Per il Milan, che lo pagò 21,5 milioni nel 2023 e con cui quest'anno ha giocato 19 volte tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa, è importante ma non incedibile e anche se il giocatore ha recentemente dichiarato di voler restare in rossonero, la proposta dell'Aston Villa potrebbe fargli cambiare idea.

Ci vuole però l'offerta giusta: il Diavolo chiede 15 milioni, ma potrebbe accontentarsi anche di meno visto che per evitare una minusvalenza dovrà incassare dalla sua eventuale cessione circa 8,5 milioni di euro.

