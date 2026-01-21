Dall'Inghilterra: l'Aston Villa piomba su Loftus-Cheek per sostituire l'infortunato Kamara

Emery finora ha adatto i giocatori a disposizione, ma avrebbe chiesto alla società uno sforzo sul mercato per poter raggiungere gli obiettivi stagionali e Loftus-Cheek sembra il profilo ideale. Per il Milan, che lo pagò 21,5 milioni nel 2023 e con cui quest'anno ha giocato 19 volte tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa, è importante ma non incedibile e anche se il giocatore ha recentemente dichiarato di voler restare in rossonero, la proposta dell'Aston Villa potrebbe fargli cambiare idea.