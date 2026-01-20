Logo SportMediaset

Motorsport

Aston Martin: addio alle Safety Car in Formula 1

Il marchio inglese non ha rinnovato il proprio contratto di fornitura, sul circuito restano soltanto le Mercedes AMG

di Redazione Drive Up
20 Gen 2026 - 10:59
© Getty Images

© Getty Images

Aston Martin saluta la Formula 1. Se la scuderia - motorizzata Honda - resta saldamente tra i protagonisti dell'imminente stagione, le Safety Car fornite dal marchio inglese cesseranno la loro attività in pista. Il contratto di fornitura, scaduto l'1 gennaio 2026, non è stato rinnovato e a supportare i piloti resteranno soltanto le auto Mercedes AMG.
Collaborazione
La Casa britannica e tedesca hanno collaborato dal 2021, dividendosi il compito durante i Gran Premi. Aston ha messo a disposizione una Vantage V8 F1 Edition da 656 CV che aveva - pensate - suscitato le critiche dei piloti di F1 per via delle prestazioni ritenute "insufficienti". Inoltre, la DBX 707 era in uso come auto per il supporto medico. Sicuramente, in questo caso, nessuno ha espresso qualche polemica.
Tocca ad AMG 
Con Aston "fuori dai giochi", il compito di mettere al sicuro le monoposto spetterà a Mercedes. Stoccarda porterà in pista laAMG GT Black Series da 730 CV: versione estrema della sua supercar. In aggiunta, la Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ diventerà l'auto medica per tutti i 24 appuntamenti della stagione 2026.

