Calcio
Serie A
LE DESIGNAZIONI

Gli arbitri della 22a giornata: sarà Mariani a dirigere il big match tra Juve e Napoli

Inter-Pisa affidata a Marcenaro, Sacchi per Atalanta-Parma

21 Gen 2026 - 12:23
© Getty Images

© Getty Images

Sono stati resi noti i nominativi degli arbitri che fischieranno durante la 22^ giornata di Serie A: scelto Maurizio Mariani per il big-match di giornata, la sfida dell'Allianz Stadium tra Juventus e Napoli, mentre Colombo fischierà a Roma per la sfida tra giallorossi e Milan. Ecco le designazioni complete: 

INTER – PISA Venerdì 23/01 h. 20.45
Marcenaro
Mokhtar – Yoshikawa
Iv: Ayroldi
Var: Gariglio
Avar: Massa 

COMO – TORINO Sabato 24/01 h. 15.00
Feliciani
Meli – Alassio
Iv: Galipo’
Var: Paterna
Avar: Doveri

FIORENTINA – CAGLIARI Sabato 24/01 h. 18.00
Guida
Bindoni – Colarossi
Iv: Bonacina
Var: Di Paolo
Avar: Di Bello

LECCE – LAZIO Sabato 24/01 h. 20.45
Chiffi
Imperiale – Bahri
Iv: Rapuano
Var: Mazzoleni
Avar: Abisso 

SASSUOLO – CREMONESE h. 12.30
Collu
Cecconi – El Filali
Iv: Fabbri
Var: Ghersini
Avar: La Penna 

ATALANTA – PARMA h. 15.00
Sacchi J.l.
Peretti – Bianchini
Iv: Massimi
Var: Nasca
Avar: Marini 

GENOA – BOLOGNA h. 15.00
Maresca
Bercigli – Ceolin
Iv: Pairetto
Var: Maggioni
Avar: Massa

JUVENTUS – NAPOLI h. 18.00
Mariani
Tegoni – Berti
Iv: Marchetti
Var: Doveri
Avar: Di Paolo 

ROMA – MILAN h. 20.45
Colombo
Perrotti – Rossi M.
Iv: Zufferli
Var: Di Bello
Avar: Abisso 

H. VERONA – UDINESE Lunedì 26/01 h. 20.45
Manganiello
Lo Cicero – Politi
Iv: Turrini
Var: Aureliano
Avar: Paganessi

