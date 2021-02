Formula 1, Alonso operato al volto: "Sarà pronto per l'inizio della stagione"

FORMULA 1

Dopo l'incidente in bici sulle strade di Lugano il pilota dell'Alpine ha subito un intervento maxillo-facciale all'ospedale di Berna, la polizia svizzera indaga sulle dinamiche del fatto

Fernando Alonso è stato operato all'ospedale di Berna per correggere una frattura alla mascella in seguito all'incidente in bicicletta avvenuto giovedì sera sulle strade di Lugano. Il pilota dell'Alpine è stato sottoposto a un intervento maxillo-facciale e il team di medici che lo ha in cura si è detto soddisfatto dell'esito dell'operazione. L'asturiano resterà in osservazione per altre 48 ore e, come confermato dal suo team, dopo qualche giorno di riposo potrà riprendere ad allenarsi ed essere al 100% per l'avvio della stagione di Formula 1.

Il due volte campione del mondo, che quest'anno farà il suo ritorno nel Circus dopo due anni di pausa, era rimasto coinvolto in uno scontro con un'auto mentre affrontava una rotonda nell'area urbana di Lugano. Sulle dinamiche dell'incidente sta indagando la polizia svizzera e per il momento vige il massimo riserbo.

Quel che è certo è che, a parte la frattura alla mascella e qualche dente scheggiato, Fernando non ha riportato conseguenze gravi ed è rimasto cosciente, come già confermato da Alpine nella serata di giovedì.

IL COMUNICATO DEL TEAM

"A seguito dell'incidente in bicicletta, Fernando Alonso è rimasto sotto osservazione in ospedale in Svizzera - si legge nella nota -. I medici hanno rilevato una frattura alla mascella e condotto con successo un'operazione correttiva. Il team medico è soddisfatto dei suoi progressi. Fernando rimarrà in ospedale in osservazioni per altre 48 ore. Guardando avanti, dopo qualche giorno di completo riposo potrà progressivamente riprendere ad allenarsi. Ci aspettiamo che sia pienamente operativo per cominciare la preparazione alla stagione".

Vedi anche Formula 1 Formula 1, Alonso in ospedale dopo un incidente in bici: "È cosciente"