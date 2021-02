Formula 1, incidente in bici per Alonso: è in ospedale

Rischia di cominciare in salita il ritorno in Formula 1 di Fernando Alonso. Il pilota spagnolo dell'Alpine è stato infatti coinvolto in un'incidente in bicicletta mentre si allenava nei pressi di Lugano, per preparare l'inizio di stagione. Il due volte iridato sarebbe stato investito da un'auto. È stato subito soccorso e ricoverato in un'ospedale della zona. Le prime radiografie avrebbero evidenziato alcune fratture.

