"Ferrari, stiamo arrivando": Verstappen in agguato. Hamilton deluso: "Non cambia nulla..."

FORMULA 1

Il campione in carica studia le Rosse in vista della caccia alla pole position della terza tappa del Mondiale.

"Anche qui è una sfida tra noi e la Ferrari, che la momento va un po' più forte ma ci stiamo avvicinando un po' alla volta, facendo piccoli aggiustamenti. Nelle prove in assetto da qualifica sono stato un po' ostacolato dal traffico, ma sul passo gara siamo andati molto bene e siamo in scia alle Ferrari. La direzione è quella giusta". È un Max Versappen fiducioso e combattivo quello che ha chiuso a sandwich ra le Rosse la prima giornata del weekend australiano. Getty Images

Il rovescio della medaglia Red Bull è ancora una volta rappresentato dalla prestazione di Sergio Perez, sopravanzato da Fernando Alonso e solo quinto della classifica:

"Giornata molto impegnativa... e difficile. Abbiamo fatto alcuni cambiamenti che non hanno portato i risultati che ci aspettavamo. Se non altro abbiamo raccolto una mole di dati da analizzare in vista della giornata di sabato".

Notte fonda per la Mercedes. Un abbattuto Lewis Hamilton analizza senza troppa convinzione il pessimo avvio di weekend delle Frecce.

"Non sappiamo neanche da che parte iniziare. Le gomme, magari... È stata una giornata difficile. Sto abbastanza bene, diciamo non male... Abbiamo fatto qualche modifica tra la prima e la seconda sessione ma non è cambiato nulla. Non riusciamo a migliorare insomma e la cosa peggiore è che adesso non possiamo più tornare indietro".

Da parte sua, George Russell non perde il suo aplomb britannico ma fatica a nascondere la delusione:

"Continuiamo a non essere dove dovremmo essere, nonostante tutto il lavoro. Siamo lontani dai primi, soprattutto sul ritmo-gara e dietro anche a squadre di seconda schiera. La macchina restituisce sensazioni tutto sommato buone con le soft ma per il resto ha un comportamento... stravagante ed il porpoising non ci dà tregua, anzi qui è addirittura peggiorato. Non cè proprio da stare allegri..."

Le Frecce d'Argento sono fuori dalla top ten che hanno invece raggiunto le McLaren, spinte dalla power unit Mercedes e leggermente in ripresa dopo le deludenti esibizioni di Sakhir e Jeddah. Daniel Ricciardo però non si sbilancia più di tanto e lancia un tema per la gara di domenica:

"Una buona giornata. La pista ci ha dato una mano e la macchina è migliorata tra il primo ed il secondo turno. Siamo andati bene soprattutto con la mescola media. Il nuovo layout del tracciato mi piace, spero che in gara i sorpassi siano più semplici ma... non ne sono così sicuro!"