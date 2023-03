VERSO L'ARABIA

Il team principal di Maranello conferma il problema alla centralina del monegasco in Bahrain con conseguenti 10 posizioni da scontare in griglia: "Ma Charles è molto motivato"

Non è ancora iniziato il weekend del GP dell'Arabia Saudia, che arrivano brutte notizie per la Ferrari. A rivelarle è il team principal Frederic Vasseur, che annuncia una penalità per Charlres Leclerc a Jeddah. "Purtroppo abbiamo avuto un problema all'accensione domenica mattina e un secondo problema in gara, sempre alla centralina. Non era mai successo prima, è stato oggetto di analisi, ma sfortunatamente andremo in penalità perché il regolamento prevede solo due centraline per l'intera stagione. Sono sicure 10 posizioni in griglia", ha detto riferendosi ai problemi del monegasco in Bahrain.

Una notizia che di certo non ha fatto piacere a Leclerc, già agitato per il ritiro nella prima gara di F1 del 2023. "Charles è ovviamente scontento per come è andata la prima gara, ma al ritorno era già in fabbrica e molto motivato. Conosciamo la situazione e spingiamo tutti per migliorare", ha aggiunto il francese.

Intanto, però, c'è già chi viene e chi fa nel gruppo dei tecnici del Cavallino: "Le uscite fanno parte della vita di un team di F1, come gli arrivi. A Sanchez, che ha dato un contributo al team, auguro il meglio. La posizione di Mekies? Lo conosco da 25 anni e ho fiducia in lui, sarà uno dei pilastri della squadra in futuro se è questo che mi chiedete". Sul possibile arrivo di Resta alla direzione tecnica: "Simone sta facendo bene con la Haas e non c'è un piano per spostarlo".

La SF-23 sembra necessitare di aggiornamenti in tempi brevi: "Il saltellamento non è il nostro problema principale, anche se ci muoviamo sempre al limite. Piuttosto fatichiamo col bilanciamento, ma il Bahrain non è rappresentativo in assoluto e a Jeddah la situazione andrà già meglio. Per il resto porteremo sviluppi qui e in Australia, è l’unico modo per recuperare sulla Red Bull, molto cresciuta riducendo il peso della vettura. L'affidabilità non è un problema di motore termico e questo non ci penalizzerà sulla potenza".