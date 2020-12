Ferrari, un'asta speciale per celebrare i mille Gran Premi

Continuano le celebrazioni per la Ferrari nell'annata che ha portato la Scuderia di Maranello, unica in Formula 1, a disputare 1000 Gran Premi. Dal 7 al 14 dicembre, asta speciale online, organizzata con RM Sotheby's, con diversi memorabilia tra i quali spicca sicuramente la replica della SF1000 guidata da Charles Leclerc e Sebastian Vettel lo scorso 12 settembre al Mugello, in occasione del millesimo GP delle Rosse.