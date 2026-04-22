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Ferrari: l'ala Macarena farà guadagnare fino a 10 km/h

Il nuovo strumento sarà collaudato a Monza durante il Filming Day

di Tommaso Marcoli
22 Apr 2026 - 12:19
© Getty Images

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La Scuderia Ferrari è impegnata a Monza con il primo dei due appuntamenti concessi per il Filming Day dal regolamento. Il tempio della velocità potrà essere percorso per un totale di 200 km, che saranno l'occasione per collaudare e valutare gli aggiornamenti della monoposto 2026. D'altronde il Gran Premio di Miami è ormai imminente.
Nuova ala
Tra gli elementi che saranno messi sotto esame, la tanto discussa ala "Macarena". Monza sarà molto utile per capirne gli effettivi benefici e - soprattutto - per risolverne i problemi di affidabilità cui sembrava essere affetta. Se tutto dovesse funzionare nel migliore dei modi, la sua presenza potrebbe poter garantire un guadagno tra gli 8 e i 10 km/h in Straight line mode, secondo quando rivelato dalla testata AutoRacer.it.
Non solo aerodinamica
Le migliorie si sono concentrate principalmente sulla componente aerodinamica, con il fondo e le ali - per l'appuntamento - che hanno ricevuto un importante restyling. Inoltre, la monoposto sembrerebbe essere stata alleggerita: una "dieta" che dovrebbe far guadagnare alla SF-26 un decimo. L'ordine di grandezza in Formula 1 è quello dei decimi e dei millesimi, in gara anche 100 grammi in meno possono fare la differenza. 

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