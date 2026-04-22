Ferrari: l'ala Macarena farà guadagnare fino a 10 km/h

La Scuderia Ferrari è impegnata a Monza con il primo dei due appuntamenti concessi per il Filming Day dal regolamento. Il tempio della velocità potrà essere percorso per un totale di 200 km, che saranno l'occasione per collaudare e valutare gli aggiornamenti della monoposto 2026. D'altronde il Gran Premio di Miami è ormai imminente.

Nuova ala

Tra gli elementi che saranno messi sotto esame, la tanto discussa ala "Macarena". Monza sarà molto utile per capirne gli effettivi benefici e - soprattutto - per risolverne i problemi di affidabilità cui sembrava essere affetta. Se tutto dovesse funzionare nel migliore dei modi, la sua presenza potrebbe poter garantire un guadagno tra gli 8 e i 10 km/h in Straight line mode, secondo quando rivelato dalla testata AutoRacer.it.

Non solo aerodinamica

Le migliorie si sono concentrate principalmente sulla componente aerodinamica, con il fondo e le ali - per l'appuntamento - che hanno ricevuto un importante restyling. Inoltre, la monoposto sembrerebbe essere stata alleggerita: una "dieta" che dovrebbe far guadagnare alla SF-26 un decimo. L'ordine di grandezza in Formula 1 è quello dei decimi e dei millesimi, in gara anche 100 grammi in meno possono fare la differenza.