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Personaggi

Lewis Hamilton e Kim Kardashian avvistati in spiaggia a Malibù

Il pliota Ferrari in Formula 1 e la showgirl continuano la loro storia d'amore. Durante la pausa dai Gran Premi, il britannico sembrerebbe essere volato negli USA per passare del tempo con Kim. Gli ultimi scatti pubblicati sul web li mostrano, assieme, in una spiaggia di Malibù (California) intenti a fare il bagno nell'Oceano e a utilizzare quello che sembra un SUP. Tesi che sembrerebbe essere confermata dall'abbigliamento di entrambi: non un semplice costume ma una più coprente muta. Lewis potrà trascorrere ancora un po' di tempo con la sua amata, considerando che il prossimo appuntamento del mondiale è previsto a Miami

22 Apr 2026 - 13:48
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