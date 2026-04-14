Stella non molla: "Pausa... di lavoro con Mercedes. Norris e Piastri mai così bene insieme"

"Da quando sono Team Principal, la McLaren è attualmente nella sua versione più forte come squadra. Non abbiamo mai avuto questo livello di capacità e infrastrutture, questo livello di competenza e di talento. Inoltre non ho mai visto Norris e Pastri Lando e lavorare così bene insieme, e vedo che il modello di lavoro che ci ha portato tanto successo negli ultimi tre anni sta per portare di nuovo i sui frutti. Ci sono tutte le ragioni per essere molto ottimisti: puntiamo a fare altri passi avanti già dai prossimi appuntamenti."