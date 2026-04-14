FORMULA 1

Stella non molla: "Pausa... di lavoro con Mercedes. Norris e Piastri mai così bene insieme"

Il Team Principal italiano lancia la sfida McLaren a Mercedes e Ferrari

di Stefano Gatti
14 Apr 2026 - 11:37
© Getty Images

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Recentemente si è parlato di Andrea Stella in termini di fantamercato top manager, ipotizzando un suo ritorno al nido di Maranello una volta che Gianpiero Lambiase (attualmente in forza alla Red Bull) approderà alla McLaren. Il team inglese ha però prontamente smentito e il suo Team Principal italiano è concentratissimo nel suo attuale ruolo e nella (difficile) difesa dei due titoli Costruttori vinti dalla squadra nelle due ultime stagioni e in quello Piloti conquistati da Lando Norris solo pochi mesi fa ad Abu Dhabi. In una recente conversazione con la pagina web ufficiale della Formula Uno, il cinquantacinquenne top manager umbro parla delle opportunità offerte dalla pausa forzata di questo mese di aprile, del "nuovo" rapporto tra i suoi piloti, togliendosi anche il classico sassolino dalla scarpa, chiamando in causa la necessità di migliorare il rapporto con Mercedes per quanto riguarda la power unit ma soprattutto l'efficienza della PU tedesca.

"L'avvio del Mondiale è stato molto intenso, praticamente senza respiro fin dai test invernali. Da questo punto di vista questa pausa è ben accetta. Abbiamo il tempo per respirare e per metterci al passo dal punto di vista operativo e tecnico, così da poter essere in condizione di lottare per posizioni più importanti una volta che torneremo in corsa, partendo da Miami. A noi come McLaren questa pausa dà la possibilità di realizzare i pezzi che vogliamo portare in pista per far evolvere la nostra vettura e renderla più veloce, soprattutto per quanto riguarda le prestazioni aerodinamiche. Penso anche che ci dia un po' più di tempo per lavorare con HPP (Mercedes High Performance Powertrains), così da finalizzare tutti gli strumenti necessari per sfruttare la power unit. Per quanto riguarda invece il telaio, sappiamo esattamente cosa fare per migliorarlo ulteriormente, anche se in buona sostanza si tratta solo di portare aggiornamenti in termini di efficienza aerodinamica".

Terza nel Mondiale Costruttori con poco più della metà dei punti della Ferari (a sua volta ben lontana dalla Mercedes), la McLaren ha praticamente iniziato il suo campionato da Suzuka, dopo due tappe-horror in Australia e Cina. La pista resta in salita ma - dopo un inizio così anomalo - è logico attendersi una rimonta verso il vertice, almeno in terminidi di distacco cronometrico. Stella conferma

"Da quando sono Team Principal, la McLaren è attualmente nella sua versione più forte come squadra. Non abbiamo mai avuto questo livello di capacità e infrastrutture, questo livello di competenza e di talento. Inoltre non ho mai visto Norris e Pastri Lando e lavorare così bene insieme, e vedo che il modello di lavoro che ci ha portato tanto successo negli ultimi tre anni sta per portare di nuovo i sui frutti. Ci sono tutte le ragioni per essere molto ottimisti: puntiamo a fare altri passi avanti già dai prossimi appuntamenti." 

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