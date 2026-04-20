Formula 1, Fia: dal Gp di Miami modifiche per rendere i sorpassi più sicuri

La maggiore enfasi della F1 sulla propulsione ibrida elettrica ha suscitato la reazione negativa di alcuni piloti, i quali ritengono che le qualifiche siano troppo incentrate sulla ricarica strategica della batteria e non sufficientemente orientate alla prova di abilità di guida. Un pacchetto di modifiche prevede una ricarica più rapida ad alta velocità e riduce la quantità massima di energia che può essere ricaricata per giro. Un obiettivo chiave è "ridurre l'eccessivo prelievo di energia e incoraggiare una guida più costante e a pieno regime", ha dichiarato la FIA lunedì.