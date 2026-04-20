FORMULA 1

Formula 1, Fia: dal Gp di Miami modifiche per rendere i sorpassi più sicuri

Le decisioni sono state concordate in una riunione con i team di F1, i costruttori di motori e la Formula One Management, dopo aver consultato i piloti

20 Apr 2026 - 19:18
© Getty Images

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La Formula 1 si appresta a modificare il modo in cui le nuove vetture utilizzano l'energia elettrica, nel tentativo di rendere le qualifiche più dinamiche e di ridurre il rischio di incidenti ad alta velocità durante i sorpassi, il tutto in tempo per il Gran Premio di Miami della prossima settimana. La FIA, l'organo di governo della Formula 1, ha dichiarato che le modifiche sono state concordate in una riunione con i team di F1, i costruttori di motori e la Formula One Management, dopo aver consultato i piloti. Le modifiche sono soggette all'approvazione del Consiglio Mondiale del Motorsport della FIA, un passaggio solitamente formale quando le modifiche godono di ampio consenso.

La maggiore enfasi della F1 sulla propulsione ibrida elettrica ha suscitato la reazione negativa di alcuni piloti, i quali ritengono che le qualifiche siano troppo incentrate sulla ricarica strategica della batteria e non sufficientemente orientate alla prova di abilità di guida. Un pacchetto di modifiche prevede una ricarica più rapida ad alta velocità e riduce la quantità massima di energia che può essere ricaricata per giro. Un obiettivo chiave è "ridurre l'eccessivo prelievo di energia e incoraggiare una guida più costante e a pieno regime", ha dichiarato la FIA lunedì.

Ciò coincide in gran parte con le raccomandazioni espresse la scorsa settimana da George Russell della Mercedes, che ha iniziato il 2026 come contendente al titolo. Dopo il drammatico incidente al Gran Premio del Giappone, dove Oliver Bearman è uscito di pista per evitare la vettura molto più lenta di Franco Colapinto, la FIA ha annunciato un limite alla potenza extra erogata dalla modalità "boost" per i sorpassi e altre limitazioni alla potenza elettrica in determinate aree.

"Queste misure sono state concepite per ridurre le velocità di avvicinamento eccessive, mantenendo al contempo le opportunità di sorpasso e le caratteristiche prestazionali complessive", ha dichiarato la FIA. Tali misure, insieme alle modifiche per la sicurezza in caso di pioggia, saranno pronte per il Gran Premio di Miami del 3 maggio. Altre modifiche per ridurre il rischio di incidenti sulla griglia di partenza saranno testate a Miami, tra cui un boost per le vetture in partenza lenta e un avviso visivo.

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