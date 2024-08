Ferrari, Sainz: "Tifosi stiano tranquilli, voglio regalare più podi e punti possibili"

© Getty Images

Prima di andare in Wlliams, Carlos Sainz si prepara ad affrontare gli ultimi mesi al volante della Ferrari garantendo massima professionalità e voglia di continuare a lottare in pista per la Rossa. "I tifosi Ferrari stiano tranquilli, fino all'ultima curva dell'ultimo Gp darà tutto per questa macchina e a questa squadra anche se andrò via a fine stagione - ha spiegato lo spagnolo ai microfoni di Sky Sport -. Darò tutto per conquistare il campionato costruttori, non sarà facile ma dobbiamo migliorare ed essere più veloci. Con un paio di upgrade, possiamo farcela". "C'erano tanti opzioni e progetti per la decisione da prendere sul mio futuro e questo ti porta via energia, intensità e in questa seconda meta' di stagione mi aspetta di essere più rilassato e concentrato ora che il futuro è assicurato - ha aggiunto -. Così da finire la parte della mia carriera in Ferrari dandogli più podi e punti possibili".