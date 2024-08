F1, Leclerc: "Sainz mi mancherà, anche se a volte ci siamo odiati"

F1

Il monegasco della Ferrari alla vigilia del weekend di Zandvoort: "Hamilton? Sarà una grande opportunità"

Charles Leclerc è tornato a parlare del suo rapporto con Carlos Sainz, che dalla prossima stagione non sarà più suo compagno in Ferrari: "Carlos mi mancherà - le sue parole al sito della F1 -. Andiamo molto d'accordo. Purtroppo, in questo mondo tutto è troppo analizzato e troppo criticato, ma abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto. Ci sono momenti, con il casco in testa, in cui l'ho odiato e lui ha odiato me, perché non abbiamo visto le cose allo stesso modo. Poi, tutto si risolve parlando tra di noi".

"Condividiamo molti interessi e abbiamo vissuto momenti che ricorderò per sempre - ha proseguito il monegasco -. Sono stato abbastanza fortunato da condividere un box di Formula 1 con piloti che sono molto aperti al dialogo e sanno come separare bene il rapporto dentro e fuori dalla pista. Non ho mai avuto un cattivo rapporto con nessuno, ma penso che faccia parte della mia personalità, non ho problemi con nessuno".

Inevitabile, poi, parlare anche del suo futuro compagno di team, Lewis Hamilton: "Sarà incredibile avere Lewis nella squadra, con la stessa macchina. Innanzitutto, sarà una grande opportunità per imparare da uno dei migliori di sempre. In secondo luogo penso che sarà un'opportunità incredibile anche per me, quella di dimostrare di cosa sono capace, quindi non vedo l'ora. Frequentando le piste di kart ogni fine settimana da bambino, era difficile per me seguire una stagione di Formula 1, quindi guardavo alcune gare e lui era sicuramente uno che ammiravo. Il primo anno in F1, ricordo di essere rimasto molto impressionato e intimidito da tutti questi piloti straordinari e Lewis è probabilmente il migliore in circolazione. Quindi poter correre con lui è stato pazzesco".