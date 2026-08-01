Nuoto, Europei artistico: Piccoli-Ruggiero quarte nel duo libero femminile

Si ferma ai piedi del podio il duo libero femminile agli Europei di nuoto artistico in svolgimento a Parigi. Le azzurre Enrica Piccoli e Lucrezia Ruggiero si confermano quarte come nel preliminare totalizzando 295.4962 punti (164.3962 per gli elementi e 131.1000 per l'impressione artistica). Piccoli e Ruggiero propongono "Hypnosis", la coreografia firmata da Simona Ricotta che racconta un viaggio tra coscienza e incanto. Sospese tra sogno e realtà, le due azzurre conducono il pubblico in un mondo interiore fatto di immagini, impulsi e trasformazioni profonde. Un esercizio caratterizzato da due acrobazie in apertura e sei ibridi, interpretato con qualità e precisione, che consente loro di crescere rispetto al punteggio del preliminare. Il titolo europeo è conquistato dalle gemelle Anna Maria ed Eirini Marina Alexandri, tornate a rappresentare la Grecia, con 316.3315 punti. Alle loro spalle le spagnole Lilou Lluis Valette e Iris Tio Casas, d'argento con 315.6442; bronzo alle atlete neutrali russe Maiia Doroshko e Aleksandra Shmidt con 310.4407 punti.