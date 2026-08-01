Atletica, Jacobs: "Io tornato quello di Tokyo? Non me ne sono mai andato"

"E' stato un momento incredibile e che mi ha cambiato la vita, ma ora sono passati 5 anni e non voglio guardare troppo al passato". Lo ha detto Marcell Jacobs a margine del raduno delle staffette azzurre al Casal del Marmo di Roma, a cinque anni esatti di distanza dall'oro olimpico di Tokyo 2021 nei 100. "Se sono tornato? Io ho avuto alti e bassi, ma non me ne sono mai andato - ha aggiunto -. Il 2025 è stato un anno difficile, ma il '24 fu positivo. Non è che vengo da due anni dove non ho fatto nulla". Sulla stagione in corso ha poi concluso: "Sta andando bene, ho sempre detto che l'obiettivo di questa stagione sarebbero stati gli europei. Ora rifiniamo, voglio il terzo titolo".