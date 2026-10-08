Ferrari, Leclerc: "In Malesia errore di tutti, lavoriamo per non ripeterlo". Hamilton: "Se piovesse..."

Sulla questione delle alte temperature si è espresso anche Lewis Hamilton: “Qui ogni anno le previsioni danno pioggia ogni singolo giorno. Quindi in realtà non significa nulla, perché potrebbe trattarsi solo di umidità, e di solito ci aspettiamo pioggia e poi alla fine non piove quasi mai. Se piove da queste parti però sarà sicuramente intenso e con un weekend con format Sprint questo ovviamente potrebbe complicare le sessioni”. “Dubito che qualcuno dei piloti sia riuscito a tornare in fabbrica tra Malesia e Singapore per provare al simulatore - ha aggiunto - quindi siamo tutti sulla stessa barca. Sarà intenso, avere la Sprint qui per la prima volta, e penso piuttosto emozionante”.