Udinese: emergenza in attacco, ma prima convocazione per Alaba

08 Ott 2026 - 15:40
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Emergenza in attacco per l'Udinese in vista della prossima sfida di campionato, in trasferta con il Torino, nel monday night. Non ci saranno Zaniolo e Gueye - infortunatisi nel corso della lunga sosta per le nazionali -, mentre Davis sta recuperando ma non è ancora al meglio della condizione dopo il problema muscolare accusato nel primo tempo contro il Cagliari. A Runjaic restano Bayo - fino a ora poco incisivo - e il giovane Jovanonic, arrivato nella parte finale del mercato estivo. Tra le novità c'è la prima convocazione per Alaba, che potrebbe rappresentare un'opzione in più per Kosta Runjaic anche se si allena coi compagni soltanto da una settimana. Torna a disposizione Arizala, destinato tuttavia a partire dalla panchina. Ancora ai box Piotrowski, che dopo l'intervento per l'aritmia non ha ancora ottenuto l'idoneità sportiva. L'emergenza potrebbe così aprire spazio a Unai Gomez e Chakvetadze, chiamati a garantire soluzioni offensive e maggiore imprevedibilità assieme ad Ekkelenkamp.

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