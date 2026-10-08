Calcio: Genoa; De Rossi, Fiorentina fortissima, hanno trovato stabilità e convinzione

08 Ott 2026 - 16:00
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Parola al campo per un Genoa che sabato contro la Fiorentina vuole iniziare un nuovo campionato dopo aver conquistato un solo punto nelle prime cinque gare. "E' stata una sosta lunga, lunghissima. Però - ha spiegato De Rossi - abbiamo avuto più tempo per lavorare, più tempo per pensare, più tempo per smaltire. È ovvio che moralmente vorresti rigiocare la prossima partita dopo tre giorni e non puoi, però paradossalmente ci ha aiutato, pur avendo perso alcuni elementi per infortunio, in termini di studio su noi stessi". Lo stato d'animo del mister? "Sono sereno, sto facendo il mio lavoro, con il dispiacere che hanno tutti gli allenatori - ha continuato - quando non vanno le cose come pensavo. Però sono fiducioso perché ho visto una squadra che ha continuato a lavorare in maniera incredibile dal punto di vista dell'impegno fisico, dal punto di vista dell'attenzione, anche dal punto di vista dell'umore. So che non è proprio il massimo dirlo, ma c'era un buon umore che non va frainteso". De Rossi però aggiunge: "Non siamo contenti dei nostri risultati, ma non c'era neanche quella depressione da situazione irrecuperabile perché poi effettivamente così non è, è molto presto ancora". Di fronte una Fiorentina che in panchina ha già vissuto il passaggio da Grosso a Vanoli. "Quest'anno guardando le individualità e gli acquisti - ha proseguito - e anche la stabilità che hanno ottenuto nelle ultime partite è una squadra veramente spaventosa, molto forte, nuova, con tanti cambi. Sicuramente ha fatto delle partite non eccellenti ma non meritava di fare zero punti in tre partite. Però hanno ritrovato un po' di stabilità e forse anche di convinzione che poi li mette in condizione di poter esprimere il potenziale individuale, hanno giocatori fortissimi, veramente interessanti". Il Genoa dovrà fare a meno di Colombo, Sow e Meichtry, ma è pronto a scoprire Wiafe: "Lo ritengo un giocatore forte come gli altri che hanno giocato più di lui. E a lanciare Traoré "è pronto a giocare anche in serie A".

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