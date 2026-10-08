De Rossi: "Sento la fiducia del Genoa, scelta di andare avanti sarà vincente"

08 Ott 2026 - 15:48
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"Non ci siamo esonerati ma ci siamo straconfermati. E la scelta di andare avanti insieme sarà vincente". Lo ha detto Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, nel corso della conferenza stampa in vista della partita contro la Fiorentina in campionato. "Sto facendo il mio lavoro col dispiacere che hanno tutti gli allenatori quando le cose non vanno come speravano. Sono però fiducioso, ho visto una squadra che ha lavorato in maniera incredibile. Anche dal punto di vista dell'umore era buono", ha detto ancora il tecnico rossoblù. "Ho avuto colloqui con la società e la presidenza, quando siamo andati in Romania ma anche a Genova ho sempre ricevuto fiducia. Voglioso di cambiare marcia ma sereno", ha ribadito De Rossi. "Abbiamo cercato di pulire un po' le nostre teste un po' dal dispiacere e dalle tue convinzioni che non fanno sbloccare la squadra. A volte le colpe le cerchi al di fuori ma io mi do le responsabilità, poche quando vinciamo e tante quando non vinciamo", ha proseguito. Infine sulla partita con la Fiorentina. "L'abbiamo considerata l'anno scorso una squadra forte anche quando era in difficoltà. Quest'anno guardando le individualità, il mercato fatto e la stabilità che hanno ottenuto nelle ultime partite è una squadra spaventosa, molto forte. Hanno ritrovato un po' di stabilità e di convinzione", ha concluso.

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