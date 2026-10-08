Figc, ufficializzati i nuovi direttori sportivi

In attesa del nuovo e imminente corso federale per Ds - che prenderà il via lunedì 12 ottobre - sono stati ufficializzati dal Settore Tecnico i nuovi direttori sportivi che si sono diplomati al corso di Coverciano dopo aver sostenuto gli esami finali e aver discusso la loro tesi. Una delle peculiarità del corso organizzato dal Settore Tecnico è quella di elargire una borsa di studio alla miglior tesi redatta: in questo caso sono stati due gli allievi a beneficiarne, ovvero Adrian Alexandru e Luca Torresin, i cui elaborati verranno prossimamente pubblicati sul sito ufficiale della Figc. Alexandru e Torresin sono anche risultati tra i migliori del corso, insieme a Raffaele Di Cristo, Alessandro Guarino e Anna Recalcati. Tra i neo diplomati sono presenti anche alcuni nomi noti del calcio italiano, come l'ex calciatore - tra le altre - di Sampdoria, Pescara e Brescia, Birkir Bjarnason, e l'attuale presidente del Catania, Vincenzo Grella (proveniente da un altro corso), oltre ai responsabili di settore giovanile - rispettivamente - di Empoli, Pisa e Juve Stabia, Federico Bargagna, Dante Lucarelli e Saby Mainolfi.