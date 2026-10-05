Non è tutto rosso quello che luccica: Ferrari, i dubbi di Sepang

Il terzo posto di Sepang lancia Lewis Hamilton all'inseguimento di George Russell nella classifica generale, il quarto di Charles Leclerc permette al monegasco di mettere la freccia sul campione in carica Lando Norris. Iniziato nel peggiore dei modi, il Gran Premio del Bahrain è finito in campo positivo per la Ferrari. Non è però tutto... rosso quello che luccica. Certo, il bug FIA che ha fatto brevemente ammutolire le due SF-26 prima del primo tentativo di partenza ha colpito anche altre monoposto, compresa la Red Bull di Max Verstappen che tre ore dopo o giù di lì sarebbe salito sul gradino più alto del podio. Nelle concitate fasi che sono seguite però - e con una mezz'ora abbondante di tempo per fare le opportune valutazioni - la Scuderia ha scelto di presentarsi al via con due monoposto ugualmente equipaggiate con pneumatici da asciutto su una pista ancora bagnata. In queste situazioni - si sa - l'azzardo a volte paga e a volte no ma le spiegazioni fornite nell'immediato dopogara dal Team Principal Vasseur e da Leclerc non convincono fino in fondo.