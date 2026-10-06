FORMULA 1

Russell subisce ancora: penalità power unit, al via dal fondo a Singapore

Il pilota inglese vede ulteriormente ridursi le sue chances di rimonta nella classifica generale

di Stefano Gatti
06 Ott 2026 - 12:53
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Piove sul bagnato: costretto al ritiro domenica scorsa a Sepang dalla panne elettrica della power unit della sua Mercedes, George Russell scatterà dal fondo della griglia di partenza del Gran Premio di Singapore in programma domenica 11 ottobre sul circuito cittadino di Marina Bay. Sulla Meredes W17 numero sessantatré infatti verrà montata una nuova power unit. Già molto penalizzate dal ritiro a pochi giri dal termine del Gran Premio del Bahrain (oltretutto in regime di Safety Car), le residue chances iridate del pilota inglese subiscono un ulteriore duro colpo, anche perché sul tracciato cittadino di Singapore le possibilità di rimonta non sono certo quelle di un tracciato stradale, come era ad esempio capitato al suo compagno di squadra Antonelli esattamente un mese fa a Monza.

Peggio di così non potrebbe andare insomma... o  forse sì. Se come previsto la Mercedes infatti decidesse di montare un motore ADUO 2 ad Austin, George incasserebbe una nuova penalità e sarebbe costretto a prendere posto sull'ultima fila delle griglia di partenza anche nel Gran Premio degli USA. 

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