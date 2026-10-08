formula 1

Formula 1: la Red Bull risarcisce Horner con quasi 90 milioni di euro

Red Bull versa quasi 90 milioni di euro a Christian Horner dopo il licenziamento. Tutti i dettagli e i numeri emersi dal bilancio finanziario

08 Ott 2026 - 10:45
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Christian Horner ha ricevuto da Red Bull un risarcimento di circa 79 milioni di euro dopo il licenziamento dello scorso anno. È quanto emerge dal rapporto finanziario della società, che indica 67 milioni di sterline come "risarcimento per perdita dell'incarico".

L'ex team principal, 52 anni, ha chiuso così dopo vent'anni la sua esperienza alla guida della scuderia di Formula 1, durante la quale Red Bull ha conquistato otto titoli mondiali piloti e sei costruttori. Horner aveva ancora sei anni di contratto al momento del licenziamento, arrivato dopo il calo dei risultati in pista e le tensioni interne alla squadra.

Al risarcimento si aggiungono poco più di nove milioni di sterline di retribuzione, circa 10,6 milioni di euro, e 10 mila sterline di contributi pensionistici. Il totale versato nel 2025 al dirigente ammonta così a 76,027 milioni di sterline, pari a circa 89,6 milioni di euro. Red Bull - scrive oggi il tabloid Sun - ha preferito non commentare i dati.

Ferrari, strategia horror a Sepang: tifosi infuriati sui social, il team nel mirino

1 di 26
© X
© X
© X

© X

© X

red bull
horner
risarcimento
cifre

Ultimi video

00:44
Tutti pazzi per Antonelli: si tuffa nella marea rossa Ferrari

Tutti pazzi per Antonelli: si tuffa nella marea rossa Ferrari

00:28
Bottas, dal GP della Malesia a quello di Singapore in bici: la pazza avventura

Bottas dal GP di Sepang a quello di Singapore in bici: la pazza avventura

01:06
F1: Fernando Alonso rinnova con Aston Martin

Alonso, annuncio col brivido: "Ho deciso di ritirarmi ma..."

00:26
Kimi è il "tormento" di Hamilton

Kimi è il "tormento" di Hamilton

01:28
Kimi, un anno da sogno

Kimi, un anno da sogno

00:12
Kim e Hamilton sempre insieme: elegantissimi a Los Angeles

Kim e Hamilton sempre insieme: elegantissimi a Los Angeles

05:28
DICH INTEGRALE KIMI ANTONELLI IN FIERA 19/9 SRV

Antonelli protagomnista a "Sport in Fiera 2026"

02:12
MCH KIMI ANTONELLI A SAN MARINO 19/9 MCH

Antonelli ai giovanissimi: "Lo sport è vita e senza non sarei la persona che sono"

00:15
DICH KIMI ANTONELLI VOGLIO DIVENTARE CAMPIONE 19/9 DICH

Antonelli: "Sogni? Diventare campione del mondo e poi..."

02:43
Max Vs 100, Verstappen in testa dopo 14 giri - VIDEO

Max vs 100: Verstappen in testa dopo 14 giri, vince sui kart

00:13
Hamilton show al Bernabeu!

Hamilton show al Bernabeu!

00:16
Hamilton e Leclerc al Bernabeu

Hamilton e Leclerc al Bernabeu

00:10
Leclerc, che smash!

Leclerc, che smash!

01:18
Perico e Raikkonen Jr.

Nel futuro della Formula 1: ecco Perico e Raikkonen Jr.

01:41
Tutti pazzi per Kimi

Tutti pazzi per Kimi: i conti per il titolo

00:44
Tutti pazzi per Antonelli: si tuffa nella marea rossa Ferrari

Tutti pazzi per Antonelli: si tuffa nella marea rossa Ferrari

I più visti di Formula 1

Bottas, dal GP della Malesia a quello di Singapore in bici: la pazza avventura

Bottas dal GP di Sepang a quello di Singapore in bici: la pazza avventura

Russell subisce ancora: penalità power unit, al via dal fondo a Singapore

Quanto manca a Kimi Antonelli per vincere il Mondiale: tutti gli scenari

Ferrari, strategia horror a Sepang: tifosi infuriati sui social, il team nel mirino

Verstappen, Hamilton e Alonso: l'esperienza fa la differenza. Antonelli, una domenica da vorrei ma non posso

Non è tutto rosso quello che luccica: Ferrari, i dubbi di Sepang

Notizie del giorno
Vedi tutti
Un megafono alla Continassa: Spalletti trema
14:05
Un megafono alla Continassa: Spalletti trema
14:00
Il Venezia a Bergamo per iniziare a muovere la classifica
José Mourinho (Benfica)
13:59
Mourinho si racconta: "Con la Roma è finita dopo Budapest, quando sono tornato ero già morto. La proprietà? Approccio diverso"
Nations League Show - Puntata 2
13:58
Nations League Show - Puntata 2
13:58
Andrea Conti e il Milan: "Ho visto i più giovani piangere per i comportamenti di Ibra"