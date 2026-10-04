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F1 BAHRAIN

Ferrari, strategia horror a Sepang: tifosi infuriati sui social, il team nel mirino

La scelta iniziale del Cavallino Rampante disastrosa e il podio finale di Hamilton fa sorgere ancora più rimpianti

04 Ott 2026 - 10:58
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Complice la pioggia che ha colpito il Gp del Bahrain, la Ferrari si è ritrovata a partire, dopo una lunga attesa, con le gomme da asciutto. Una strategia sbagliata che ha portato le Rosse, e non poteva essere altrimenti, a sprofondare dopo pochissimi giri. Leclerc, che ha optato per le slick, ha anche colpito Bortoleto finendo per fermarsi e perdendo altri secondi ai box. Scontata la furia dei tifosi della Ferrari che si sono riversati sui social: nel mirino soprattutto il muretto del Cavallino Rampante.

A fine gara Hamilton e Leclerc hanno chiuso terzo e quarti alimentando ancora di più i rimpianti dei tifosi: con una strategia migliore Lewis e Charles avrebbero potuto insidiare Antonelli e Verstappen?

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