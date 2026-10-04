Ferrari, strategia horror a Sepang: tifosi infuriati sui social, il team nel mirino

Complice la pioggia che ha colpito il Gp del Bahrain, la Ferrari si è ritrovata a partire, dopo una lunga attesa, con le gomme da asciutto. Una strategia sbagliata che ha portato le Rosse, e non poteva essere altrimenti, a sprofondare dopo pochissimi giri. Leclerc, che ha optato per le slick, ha anche colpito Bortoleto finendo per fermarsi e perdendo altri secondi ai box. Scontata la furia dei tifosi della Ferrari che si sono riversati sui social: nel mirino soprattutto il muretto del Cavallino Rampante.