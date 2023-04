Ferrari, John Elkann: "L'obiettivo resta vincere il campionato di Formula 1"

Per la Ferrari è stato un inizio di campionato di Formula 1 difficilissimo (in tre Gran Premi zero vittorie, un solo podio, due ritiri e 26 punti complessivi tra Charles Leclerc e Carlos Sainz) ma John Elkann chiarisce che gli obiettivi di stagione non cambiano: "Il team è concentrato sulla scuderia Ferrari. In Formula 1, l'ultimo campionato del mondo ha visto un miglioramento della nostra competitività. Tuttavia, il nostro obiettivo è, e lo sarà sempre, quello di vincere il campionato e Fred (Vasseur, ndr) e tutta la squadra della scuderia sono concentrati al massimo sul raggiungimento di questo obiettivo".