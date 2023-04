Leclerc, appello ai tifosi: "Sapete dove abito, ma non citofonatemi"

MESSAGGIO PASQUALE

I tifosi hanno scoperto la residenza del ferrarista, che chiede privacy: "Apprezzo il vostro sostegno, ma non venite a casa mia"

1 di 32

Chissà se il giorno di Pasqua è iniziato con un campanello che suona e un tifoso, l'ennesimo, che al citofono chiede un autografo e un selfie. Sta di fatto che Charles Leclerc ha approfittato della festività per lanciare un appello a tutti i suoi fan. "Ciao a tutti. Negli ultimi mesi, il mio indirizzo di casa è diventato pubblico per qualche motivo, portando molte persone a radunarsi sotto il mio appartamento, suonare il campanello e chiedere foto e autografi. Anche se sono sempre veramente felice di essere disponibile per voi e apprezzo davvero il vostro sostegno, vi prego di rispettare la mia privacy e di non venire a casa mia", ha scritto il pilota moegasco della Ferrari su Instagram.

Vedi anche Formula 1 Vasseur fa ricorso: "A Melbourne Sainz non ha avuto la possibilità di fornire la sua versione" "Mi assicurerò di fermarmi per tutti quando mi vedete per strada o in pista, ma non scenderò se venite a trovarmi a casa. Il vostro sostegno, sia di persona che sui social media, significa molto per me, ma c'è un limite che non dovrebbe essere oltrepassato. Buona Pasqua a tutti", ha concluso Leclerc.

Riuscirà a difendere la sua privacy o sarà costretto a cambiare casa?

© instagram