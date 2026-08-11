Antonelli e le insidie del girone di ritorno: la Ferrari, Russell e un Mondiale... da salvare

Da parte sua, Lewis Hamilton ha decisamente "svoltato" dopo una prima stagione ferrarista decisamente complicata. Il "problema" (di sir Lewis e prima ancora della Ferrari) è che negli ultimi tre GP prima della pausa Charles Leclerc è uscito dalla "pain cave" di fine primavera/inizio estate con un ruolino di marcia che - tra Silverstone, Spa-Francorchamps e l'Hungaroring - lo ha visto aggiungere 59 punti al suo bottino, contro i "soli" 44 (ma guarda un po'...) del suo compagno di squadra, tanto da rilanciare le sue ambizioni iridate, pur con un ritardo di ben 81 punti di Antonelli e proprio nel momento in cui a Maranello serve ragionare sulla necessità di puntare con decisione su un solo candidato nella caccia al leader. Un po' come avviene nella MotoGP (ma a parti invertite) con la necessità forse imminente da parte di Aprilia di puntare su Jorge Martin o Marco Bezzecchi per difendersi dalla minaccia-Marquez. Infine, anche se con la vittoria di fine luglio a Budapest si è portato a dieci soli punti da Leclerc, Lando Norris non può per il momento puntare al bis iridato: il suo ritardo dalla vetta è vicino alla tripla cifra... Molto dipenderà dagli ulteriori margini di crescita della McLaren.