Ferrari, Hamilton dopo Singapore: "Facciamo un duro lavoro e vedo i progressi, possiamo dare ancora tanto"

Il pilota Ferrari ha commentato il momento delicato dentro e fuori dal circuito

07 Ott 2025 - 11:12

Il Gran Premio di Singapore ha rappresentato l'ennesima fotografia di una stagione in cui ogni possibile svolta dietro l'angolo sembra trasformarsi in un vicolo cieco in cui la Ferrari è ormai intrappolata da anni. Neanche la coppia Hamilton-Leclerc, fino a questo momento, è riuscita a trovare la chiave di volta per ottenere, finalmente, continuità di risultati.

Il pilota inglese, dopo l'ultima gara, ha affidato ai suoi social un messaggio di fiducia nei confronti della scuderia: "A Singapore abbiamo adottato la strategia giusta, ma il problema ai freni ci ha rallentato proprio quando stavamo prendendo slancio. Continuo a essere orgoglioso di questa squadra e del duro lavoro che stiamo facendo. I progressi si vedono, ma non bastano: per raggiungere la grandezza dobbiamo andare oltre, essere migliori. C'è tanto che possiamo ancora ottenere insieme".

Per Lewsis Hamilton il momento non è dei migliori anche fuori dalle piste per la recente morte del suo amato cane Roscoe, a cui era legatissimo: "Il sostegno e l'affetto che ho ricevuto da quando è morto Roscoe mi hanno ricordato che, anche quando le cose sembrano buie, c'è tanta bontà nel mondo che va solo cercata. Provo molta gratitudine".

