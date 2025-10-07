Ferrari, Hamilton dopo Singapore: "Facciamo un duro lavoro e vedo i progressi, possiamo dare ancora tanto"

Il pilota Ferrari ha commentato il momento delicato dentro e fuori dal circuito
Il Gran Premio di Singapore ha rappresentato l'ennesima fotografia di una stagione in cui ogni possibile svolta dietro l'angolo sembra trasformarsi in un vicolo cieco in cui la Ferrari è ormai intrappolata da anni. Neanche la coppia Hamilton-Leclerc, fino a questo momento, è riuscita a trovare la chiave di volta per ottenere, finalmente, continuità di risultati.
Il pilota inglese, dopo l'ultima gara, ha affidato ai suoi social un messaggio di fiducia nei confronti della scuderia: "A Singapore abbiamo adottato la strategia giusta, ma il problema ai freni ci ha rallentato proprio quando stavamo prendendo slancio. Continuo a essere orgoglioso di questa squadra e del duro lavoro che stiamo facendo. I progressi si vedono, ma non bastano: per raggiungere la grandezza dobbiamo andare oltre, essere migliori. C'è tanto che possiamo ancora ottenere insieme".
Per Lewsis Hamilton il momento non è dei migliori anche fuori dalle piste per la recente morte del suo amato cane Roscoe, a cui era legatissimo: "Il sostegno e l'affetto che ho ricevuto da quando è morto Roscoe mi hanno ricordato che, anche quando le cose sembrano buie, c'è tanta bontà nel mondo che va solo cercata. Provo molta gratitudine".
