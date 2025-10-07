Ferrari, Hamilton dopo Singapore: "Facciamo un duro lavoro e vedo i progressi, possiamo dare ancora tanto"

Il pilota inglese, dopo l'ultima gara, ha affidato ai suoi social un messaggio di fiducia nei confronti della scuderia: "A Singapore abbiamo adottato la strategia giusta, ma il problema ai freni ci ha rallentato proprio quando stavamo prendendo slancio. Continuo a essere orgoglioso di questa squadra e del duro lavoro che stiamo facendo. I progressi si vedono, ma non bastano: per raggiungere la grandezza dobbiamo andare oltre, essere migliori. C'è tanto che possiamo ancora ottenere insieme".