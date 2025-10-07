LeBron si ritira? Prezzi alle stelle per l'ultima in casa dei Lakers

Logo SportMediaset
07 Ott 2025 - 13:30
© Getty Images

© Getty Images

Dal nulla, nel tardo pomeriggio di ieri, il video pubblicato sui social con il messaggio "The decision of all decisions", un chiaro riferimento alla Decision del 2010 che lo portò da Cleveland a Miami. LeBron James terrà il mondo del Basket con il fiato sospeso fino alle 18 di oggi, orario in cui potrebbe arrivare un clamoroso annuncio sulla carriera del 4 volte campione NBA

Sono in molti a pensare che la decisione che verrà comunicata oggi dall'ala dei Lakers sarà quella del definitivo ritiro dalla pallacanestro. Social impazziti e non solo: i prezzi dei biglietti dell'ultima partita dei Lakers nella regular season 2025/2026 sono improvvisamente schizzati alle stelle. Il prossimo 12 aprile, infatti, è in programma l'ultima sfida casalinga dei gialloviola prima della post season contro Utah, non esattamente una delle franchigie più quotate del prossimo campionato. Nonostante ciò, la possibilità che quella possa essere l'ultima partita di King James ha fatto salire il prezzo minimo di un biglietto da 85 a oltre 574 dollari. Detto ciò, i piani dei Lakers non sono certo quelli di chiudere la loro stagione il 12 aprile: gli uomini di JJ Redick proveranno ad andare il più avanti possibile anche nella post season.

