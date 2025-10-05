Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Formula 1
GRAN PREMIO DI SINGAPORE

Leclerc: "Tutto esageratamente difficile oggi". Vasseur: "Weekend iniziato bene, poi però..."

Sconforto del monegasco al capolinea di un fine settimana completamente incolore

di Stefano Gatti
05 Ott 2025 - 17:19
© Getty Images

© Getty Images

CHARLES LECLERC

"Abbiamo perso quindici secondi negli ultimi dieci-quindici giri... Ho dovuto gestire i freni per tutta gara e non è il massimo. Era un problema per tutti, penso, ma per noi lo è stato ad un livello esagerato. Il finale di gara è stato molto difficile". 

LEWIS HAMILTON

"

FREDERIC VASSEUR (Team Principal)

"Siamo arrivati qui con un buon passo nelle FP1 ma abbiamo perso parecchio nell'esecuzione, ancora una volta non abbiamo estratto dalla nostra macchina il suo potenziale. Abbiamo fatto il miglior tempo nel Q1 delle qualifiche ma poi abbiamo fatto lo stesso tempo nel Q3, senza riuscire a seguire l'evoluzione della pista. In gara poi partendo in mezzo al gruppo abbiamo faticato a livello di raffreddamento dal terzo giro fino all'ultimo. Con Hamilton abbiamo provato a spingere un po' e il ritmo era buono ma potevamo reggerlo troppo poco".  

formula 1
leclerc
hamilton
vasseur

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:10
Verstappen: sorpasso da vertigine… in vacanza

Verstappen: sorpasso da vertigine… in vacanza

00:33
Relax in barca per Leclerc

Relax in barca per Leclerc

00:40
Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

00:13
Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

00:10
Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

00:32
Il casco speciale di Antonelli per Monza

Il casco speciale di Antonelli per Monza

01:23
Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

01:29
MCH ENTUSIASMO FERRARI PIAZZA DUOMO 3/9 MCH

Festa Ferrari a Milano: che entusiasmo in Duomo!

00:45
MCH TRAM FERRARI/PUMA

Il tram Ferrari gira per Milano

00:54
DICH HAMILTON MONZA doppiato

Hamilton ammette: "Mi aspettavo una stagione diversa, ma dobbiamo restare fiduciosi"

00:55
DICH VASSEUR MONZA doppiato

Vasseur: "Ferrari dietro solo alla McLaren, dobbiamo essere positivi"

00:30
DICH HAMILTON MONZA DICH

La carica di Hamilton davanti ai tifosi: "Darò il massimo"

08:36
DICH LECLERC MONZA DICH

Leclerc: "Una vittoria a Monza? Io ci credo"

00:09
Hadjar, ma che fai?

Hadjar, ma che fai?

01:21
Cadillac in Formula 1

Cadillac in Formula 1

00:10
Verstappen: sorpasso da vertigine… in vacanza

Verstappen: sorpasso da vertigine… in vacanza

I più visti di Formula 1

Leclerc, uscita improvvida dai box e incidente con Norris: "Mi ha centrato in pieno" VIDEO

Russell in pole a Singapore, prima fila per Verstappen. McLaren e Ferrari sono dietro

Addio all'ingegner Claudio Lombardi: guidò Lancia e Ferrari

Leclerc sconsolato: "Non abbiamo scuse". Hamilton:"Non ci siamo con l'esecuzione"

Piastri rilancia la McLaren, Verstappen in agguato. Ferrari: non ci siamo

Leclerc: "Sono cose che succedono, il passo c'è". Hamilton: "Manca un po' di performance"

Notizie del giorno
Vedi tutti
17:58
Pioli: "Sconfitta immeritata. Il problema non è il mio futuro, è trovare i risultati"
17:59
Atp Shanghai, Sinner sfida Griekspoor per un posto negli ottavi: segui la diretta
17:53
Fiorentina, Pioli: "Il mio futuro non è un problema, siamo tutti uniti"
17:50
Mbappé risponde alla chiamata della Francia nonostante l'infortunio
17:42
Gasperini: "Nessuno ci dà credito per la vetta, ma ci godiamo il momento"