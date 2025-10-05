Leclerc: "Tutto esageratamente difficile oggi". Vasseur: "Weekend iniziato bene, poi però..."

"Siamo arrivati qui con un buon passo nelle FP1 ma abbiamo perso parecchio nell'esecuzione, ancora una volta non abbiamo estratto dalla nostra macchina il suo potenziale. Abbiamo fatto il miglior tempo nel Q1 delle qualifiche ma poi abbiamo fatto lo stesso tempo nel Q3, senza riuscire a seguire l'evoluzione della pista. In gara poi partendo in mezzo al gruppo abbiamo faticato a livello di raffreddamento dal terzo giro fino all'ultimo. Con Hamilton abbiamo provato a spingere un po' e il ritmo era buono ma potevamo reggerlo troppo poco".