Leclerc: "Tutto esageratamente difficile oggi". Vasseur: "Weekend iniziato bene, poi però..."

Sconforto del monegasco al capolinea di un fine settimana completamente incoloredi Stefano Gatti
© Getty Images
CHARLES LECLERC
"Abbiamo perso quindici secondi negli ultimi dieci-quindici giri... Ho dovuto gestire i freni per tutta gara e non è il massimo. Era un problema per tutti, penso, ma per noi lo è stato ad un livello esagerato. Il finale di gara è stato molto difficile".
LEWIS HAMILTON

FREDERIC VASSEUR (Team Principal)
"Siamo arrivati qui con un buon passo nelle FP1 ma abbiamo perso parecchio nell'esecuzione, ancora una volta non abbiamo estratto dalla nostra macchina il suo potenziale. Abbiamo fatto il miglior tempo nel Q1 delle qualifiche ma poi abbiamo fatto lo stesso tempo nel Q3, senza riuscire a seguire l'evoluzione della pista. In gara poi partendo in mezzo al gruppo abbiamo faticato a livello di raffreddamento dal terzo giro fino all'ultimo. Con Hamilton abbiamo provato a spingere un po' e il ritmo era buono ma potevamo reggerlo troppo poco".
