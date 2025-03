Ferrari flop, è già tempo di scelte nette

La seconda nasce da un episodio altrettanto significativo e che (non da parte nostra) è passato fin troppo sotto silenzio. Nelle prime battute a caldo al termine del Gran Premio, sir Lewis ha attribuito almeno in parte la responsabilità del risultato finale delle Rosse (prima della squalifica) a modifiche apportate alla monoposto in Cina che erano state provate e approvate nei test precampionato in Bahrain dal solo Leclerc ma non da lui e che si erano rivelate sbagliate. Come a rivendicare per sé la necessità di un "timbro" che non c'era invece stato. Ciò che di fatto segnala una diversa qualità di sensazioni o forse addirittura di metodo suscettibile di scavare una distanza tra i due piloti e la necessità di fare una scelta... di campo. Sulla quale il sette volte iridato sarà difficilmente disposto a transigere. Ad Hamilton peraltro (nonostante l'aplomb da baronetto) non deve essere andato affatto a genio dover fare in qualche modo marcia indietro alla domenica pomeriggio, ventotto ore dopo aver rimandato al mittente (con la vittoria Sprint) le critiche pervenute in seguito alla mediocre performance australiana delle Rosse.