Ferrari dopo la bufera, Vasseur richiama all'unità: "Determinati a reagire da squadra"
Il team principal di Maranello prova a chiudere le polemiche per lo scontro Leclerc-Hamilton a Las Vegas: "Vogliamo esprimerci al livello che ci aspettiamo da noi stessi"
La bufera di Las Vegas è passata, ma non ancora del tutto alle spalle e a pochi giorni dal GP del Qatar di F1, Frederic Vasseur prova a riportare un po' di sereno in casa Ferrari. Richiamando un po' tutti all'ordine. "Affrontiamo il weekend in Qatar determinati a reagire come squadra e a esprimerci al livello che ci aspettiamo da noi stessi", ha detto il team principal di Maranello.
Ad attendere Hamilton e Leclerc ci sarà la pista di Lusail. "Presenta caratteristiche molto diverse rispetto a Las Vegas, a cominciare dalle lunghe sequenze di curve ad alta velocità. Anche il limite di 27 giri per ciascun set renderà particolare la gestione degli pneumatici e della strategia. Avremo tre sessioni di prove libere per preparare al meglio la vettura e l’obiettivo è chiaro: massimizzare ogni aspetto del weekend e portare a casa un risultato solido con entrambe le vetture", ha spiegato Vasseur.