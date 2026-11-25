Ad attendere Hamilton e Leclerc ci sarà la pista di Lusail. "Presenta caratteristiche molto diverse rispetto a Las Vegas, a cominciare dalle lunghe sequenze di curve ad alta velocità. Anche il limite di 27 giri per ciascun set renderà particolare la gestione degli pneumatici e della strategia. Avremo tre sessioni di prove libere per preparare al meglio la vettura e l’obiettivo è chiaro: massimizzare ogni aspetto del weekend e portare a casa un risultato solido con entrambe le vetture", ha spiegato Vasseur.