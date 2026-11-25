Jannik Sinner "mi manca". Ma "sono sicuro che tornerà più forte e migliore". Lo ha detto Carlos Alcaraz, durante la conferenza stampa a Bologna in vista dell'esordio della Spagna ai quarti di finale di Coppa Davis domani, quando sfiderà l'Austria. "In merito alla decisione di procedere con l'operazione, penso che il suo team abbia preso una buona decisione. Lui è giovane e ha molti anni davanti", ha aggiunto ancora il neo vincitore delle Nitto Atp Finals di Torino. "Gli auguro tutto il meglio e spero di vederlo presto in giro per il tour", ha concluso lo spagnolo.
Intanto, Alcaraz proverà a mettere il suo sigillo su un autunno trionfale, vincendo anche la Davis e strappandola proprio all'Italia. "È una buona opportunità per vincere. Ma ora dobbiamo pensare solo all'Austria. Un passo alla volta", ha detto il capitano David Ferrer.
"Ora sono pronto per questa settimana e la fiducia è piuttosto alta - ha aggiunto Alcaraz - . Le mie condizioni fisiche? Probabilmente avrei potuto fare alcune cose un po' diversamente perché spingersi a giocare ogni settimana, alla fine ti distrugge. Penso che dobbiamo imparare da queste esperienze. Quindi d'ora in poi imparerò e farò alcune cose un po' diverse, mi sto prendendo cura del mio corpo".