Jannik Sinner "mi manca". Ma "sono sicuro che tornerà più forte e migliore". Lo ha detto Carlos Alcaraz, durante la conferenza stampa a Bologna in vista dell'esordio della Spagna ai quarti di finale di Coppa Davis domani, quando sfiderà l'Austria. "In merito alla decisione di procedere con l'operazione, penso che il suo team abbia preso una buona decisione. Lui è giovane e ha molti anni davanti", ha aggiunto ancora il neo vincitore delle Nitto Atp Finals di Torino. "Gli auguro tutto il meglio e spero di vederlo presto in giro per il tour", ha concluso lo spagnolo.