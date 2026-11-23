In attesa di capire se e quali decisioni verranno prese dalla Ferrari per risolvere il conflitto interno tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc, sfociato nell'ennesimo contatto fratricida anche a Las Vegas, il pilota britannico ha ribadito la sua posizione parlando alla BBC. Il sette volte campione del mondo di F1 non ha puntato il dito direttamente contro il monegasco, ma ha fatto capire chiaramente chi ritiene colpevole. “Non ho mai chiesto di essere il numero uno, davvero. Però, c'è stato un momento della stagione nel quale ero 40 punti davanti (a Leclerc, ndr) e in lotta con Kimi. Ero il pilota più vicino, a lungo sono stato secondo in campionato e allora avevo bisogno di sostegno per assicurarci che potessimo battere Kimi”, ha detto.