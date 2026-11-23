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L'inglese ribadisce la sua posizione dopo l'ennesimo scontro con Leclerc. Ma tra l'inglese e il monegasco, a rischiare è soprattutto Vasseur
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In attesa di capire se e quali decisioni verranno prese dalla Ferrari per risolvere il conflitto interno tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc, sfociato nell'ennesimo contatto fratricida anche a Las Vegas, il pilota britannico ha ribadito la sua posizione parlando alla BBC. Il sette volte campione del mondo di F1 non ha puntato il dito direttamente contro il monegasco, ma ha fatto capire chiaramente chi ritiene colpevole. “Non ho mai chiesto di essere il numero uno, davvero. Però, c'è stato un momento della stagione nel quale ero 40 punti davanti (a Leclerc, ndr) e in lotta con Kimi. Ero il pilota più vicino, a lungo sono stato secondo in campionato e allora avevo bisogno di sostegno per assicurarci che potessimo battere Kimi”, ha detto.
"Ci sono stati un po’ di momenti nei quali, se avessi ricevuto il supporto, credo che avremmo potuto battere Kimi. Non è quello che ho chiesto, ma ho detto tutto quello che potevo al riguardo, e ora la domanda andrebbe rivolta alla Ferrari”, ha ribadito.
Insomma, toccava a Frederic Vasseur intervenire e fare chiarezza quando era il momento di farlo. Adesso, però, è tardi e l'impressione è che lo sia anche per il 2027. Entrambi i piloti saranno ancora in rosso, con Leclerc, che oltretutto ha appena firmato il rinnovo di contratto.
Se salterà una testa, è probabile che non sarà una tra quella di Leclerc e Hamilton. A forte rischio potrebbe essere proprio Vasseur, già al centro di voci di "taglio" quando Christian Horner aveva detto, e poi ritrattato, di sognare il Cavallino. La colpa del team principal di Maranello non è quella di aver costruito una coppia di primedonne, visto che Hamilton è stato voluto da Elkann, ma di non averla saputa gestire. E proprio colui che preannuncia sanzioni pesanti, potrebbe essere quello che le pagherà.