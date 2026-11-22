"Quello che succede a La Vegas rimane a Las Vegas" o meglio "Quello che succede qui, succede solo qui". Che sia vero lo sperano tutti quelli che amano la Ferrari e si augurano che quanto capitato in pista nella notte scintillante (per gli altri) del Nevada non si ripeta più. Solo che Las Vegas è stata solo la più recente tappa di una via crucis - quella del confronto interno tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton - iniziata a fine estate a Monza e proseguita il primo giorno di novembre a Città del Messico. Il Team Principal Vasseur ha prima di tutto messo a sedere sul banco degli imputati il monegasco, allargando però subito dopo il perimetro delle responsabilità al sette volte iridato. Situazione inaccettabile o insostenibile, ma ormai soprattutto ingestibile. Ed è proprio qui che casca l'asino, anzi in questo caso il Cavallino. Sì perché lo spirito della competizione - se non incanalato con la necessaria autorità - finirà sempre con il prevalere. Il nodo dell'intera questione insomma non è Leclerc, tantomeno Hamilton. Se a mettere le cose in chiaro non riesce Vasseur, di decisioni drastiche e improcrastinabili dovrà prima o poi cose farsi carico il presidente Ferrari John Elkann (tra le quattro mura di Maranello, si capisce). Anche se questo significherebbe automaticamente delegittimare Vasseur, con tutte le conseguenze del caso.