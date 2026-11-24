Da Las Vegas a Losail è sempre notte fonda: due Gran Premi by night di fila ma la prospettiva di un Gran Premio del Qatar nei binari della normalità dopo la gara folle del Nevada, tra le più spettacolari solo per chi è di bocca buona. Ferrari e McLaren... brillano per la loro assenza nel breve albo d'oro del Gran Premio del Qatar, entrato nel calendario del Mondiale in epoca pandemica, sostituendo inizialmente (2021) il Gran Premio d'Australia. Ad imporsi nella prima edizione è stato Lewis Hamilton con la Mercedes, nel pieno della sfida senza quartiere (e a suon di colpi proibiti) per il titolo con Max Verstappen che l'avrebbe spuntata, chiudendo sette anni di dominio Mercedes e aprendo quello Red Bull: quattro anni di strapotere dell'olandese a replicare il poker iridato di Sebastian Vettel con la Red Bull stessa (2010-2013) al quale erano state appunto le Frecce d'Argento a mettere fine. Dopo la pausa del 2022 per la concomitanza con i Mondiali di calcio, è stato infatti Max ad aggiudicarsi la vittoria a Losail. Dodici mesi fa a Losail in particolare l'olandese colse sotto i riflettori una vittoria che avrebbe costretto Lando Norris a sudarsi fino all'ultimo giro dell'appuntamento finale di Abu Dhabi il suo primo titolo iridato, precedendo sulla linea del traguardo Oscar Piastri (autore della pole position e vincitore alla vigilia del GP della gara Sprint) e il sorprendente Carlos Sainz che - con la Williams - si era concesso il lusso del podio più recente della sua carriera - mettendosi dietro Norris (che era scattato dalla prima fila a fianco del compagno di squadra australiano) e le due Mercedes di Kimi Antonelli e George Russell, seguiti da Fernando Alonso che - al volante della Aston Martin - aveva preceduto la "migliore" delle Ferrari: quella di Charles Leclerc, ottavo davanti alle due Racing Bulls di Liam Lawson e Yuki Tsunoda dopo aver preso il via dall'esterno della quinta fila. Peggio ancora era andata a Lewis Hamilton, dodicesimo e a secco di punti iridati dopo essere scattato addirittura dalla nona fila. Non era andata meglio ventiquattro ore nel formato Sprint: tredicesima casella dell'ordine d'arrivo per il monegasco (scattato da quarta fila come poi alla domenica), diciassettesima per sir Lewis, al via dalla nona... come alla domenica: il peggior weekend dell'anno insomma.