Max Verstappen si aggiudica la vittoria di un Gran Premio di Las Vegas che - a parte una fase centrale in regime di Safety Car - è stato completamente animato (e condizionato) dal gioco delle scie e dall'utilizzo dell'energia, con sorpassi e controsorpassi dal primo al cinquantesimo giro in programma. Alle spalle del pilota olandese (vincitore di tre delle quattro edizioni "moderne" del GP) le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri che all'inizio dell'ultimo giro saltano Kimi Antonelli, alla fine quarto davanti alle due Alpine di Pierre Gasly e Franco Colapinto. A tradire il neocampione del mondo è stato probabilmente un azzardo finale in termini di utilizzo dell'energia che lo ha lasciato per qualche secondo e improvvisamente senza potenza e in balia delle McLaren. Per Verstappen si tratta del quarto successo del 2026, tutti messi a segno nel girone di ritorno del Mondiale. Ancora una volta lotta in famiglia in casa Ferrari. Charles Leclerc e Lewis Hamilton (anche penalizzato di dieci secondi per aver superato Lando Norris tagliando una curva) si sono dati battaglia a più riprese, venendo poi a contatto al trentottesimo giro, con l'inglese finito in testacoda e il monegasco a sua volta penalizzato di dieci secondi. Sulla linea del traguardo settimo posto per Hamilton, decimo per Leclerc dietro all'ex compagno di squadra Carlos Sainz (autore di una gara solidissima con la Wiliams) e a George Russell che va lungo in staccata subito dopo aver attaccato Antonelli su una traiettoria troppo sporca e poi riprende.