"Quello che è successo è totalmente inaccettabile, come in Messico. Bisogna pensare a chi lavora a Maranello tutti i giorni, agli azionisti e agli sponsor. Avevamo detto a Charles di non attaccare Lewis, ma lui ha commesso un errore che penalizza tutto il team, il suo comportamento è stato totalmente inaccettabile. Il messaggio dopo quanto accaduto in Messico era stato chiaro, molto chiaro e cristallino. Ne avevamo parlato in Brasile mi sembrava in modo produttivo, avevamo chiesto ai nostri piloti di pensare al team ed invece il risultato è stato quello che abbiamo visto. È frustrante per tutto il team. Alla fine però non sono io a guidare, non sono gli ingegneri. Delle conseguenze di quello che è successo qui a Las Vegas discuteremo domani: sicuramente a freddo dovremo prendere dei provvedimenti ma è totalmente inaccettabile mettere tante risorse in un progetto e rovinare così il lavoro di tutti. Non ci aspettavamo che andasse in questo modo: di sicuro la pressione tra i nostri piloti sta crescendo, ora è molto peggio di diciotto mesi fa e ultimamente sta diventando ingestibile. C'è un'incomprensione umana tra di loro e non tra loro e il team. Si concentrano di più su loro stessi che sull'interesse del team. Devono imparare a rispettarsi e a rispettare la squadra che sta mettendo un enorme impegno per vincere. Oggi c'era il potenziale di salire sul podio".