Leclerc: "Evidentemente sarà stata colpa mia". Vasseur: "Charles, comportamento inaccettabile "
Nel dopogra di Las Vegas il Team Principal di Maranello sottolinea la mancanza di rispetto dei suoi piloti nei confronti della Scuderiadi Stefano Gatti
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Scintille in pista ma anche ai microfoni nell'immediato dopogara ferrarista di Las Vegas. Dopo averlo catechizzato prima che andasse al box interviste, il Team Principal Vasseur bacchetta pesantemente Leclerc in primo luogo ma non salva nemmeno Hamilton. Il monegasco ammette a testa bassa (ma di mala voglia) la sua responsabilità nel contatto con sir Lewis che da parte sua cerca di alleggerire a modo suo il clima pesante che avvolge il clan ferrarista dopo il terzultimo atto del Mondiale.
CHARLES LECLERC
"Se ho preso penalità sarà perché evidentemente per la maggior parte delle persone l'incidente con Hamilton è colpa mia e lo accetto. Non ho tanto da dire: riguarderò bene l'incidente ma sarà colpa mia. Non salvo niente di questo weekend".
FREDERIC VASSEUR (Team Principal)
"Quello che è successo è totalmente inaccettabile, come in Messico. Bisogna pensare a chi lavora a Maranello tutti i giorni, agli azionisti e agli sponsor. Avevamo detto a Charles di non attaccare Lewis, ma lui ha commesso un errore che penalizza tutto il team, il suo comportamento è stato totalmente inaccettabile. Il messaggio dopo quanto accaduto in Messico era stato chiaro, molto chiaro e cristallino. Ne avevamo parlato in Brasile mi sembrava in modo produttivo, avevamo chiesto ai nostri piloti di pensare al team ed invece il risultato è stato quello che abbiamo visto. È frustrante per tutto il team. Alla fine però non sono io a guidare, non sono gli ingegneri. Delle conseguenze di quello che è successo qui a Las Vegas discuteremo domani: sicuramente a freddo dovremo prendere dei provvedimenti ma è totalmente inaccettabile mettere tante risorse in un progetto e rovinare così il lavoro di tutti. Non ci aspettavamo che andasse in questo modo: di sicuro la pressione tra i nostri piloti sta crescendo, ora è molto peggio di diciotto mesi fa e ultimamente sta diventando ingestibile. C'è un'incomprensione umana tra di loro e non tra loro e il team. Si concentrano di più su loro stessi che sull'interesse del team. Devono imparare a rispettarsi e a rispettare la squadra che sta mettendo un enorme impegno per vincere. Oggi c'era il potenziale di salire sul podio".
LEWIS HAMILTON
"È Vasseur che deve decidere. Io ho già detto tutto quello che devo dire e anche di più ma adesso sta diventando tutto difficile. Io devo fare il mio lavoro al massimo delle mie possibilità. Quello che succede sullo sfondo non dipende da me. Non lo so, mi sembrava tutto chiarito. Personalmente non ho problemi con Charles e sono contento di lavorare insieme ma quando siamo in pista dobbiamo ricordarci che siamo responsabili del lavoro di chi lavora a Maranello e ai Gran Premi. La battaglia non deve essere tra me e Charles ma ad esempio tra la Ferrari e la McLaren per il secondo posto nel Mondiale Costruttori, una sfida che non possiamo perdere, penalizzando il lavoro di tutta la squadra".