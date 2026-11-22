Eredita da Antonelli la pole position e in gara dimostra di non averla certo usurpata, mettendo a segno la terza vittoria su quattro edizioni "moderne" del Gran Premio di Las Vegas. Insieme ai suoi azzecca subito la strategia di gara in termini di "energy deployment". Il resto lo fa lui, rimandando al mittente una dopo l'altra le candidature al suo posto (nel senso della leadership) del compagno di squadra ISACK HADJAR (VOTO 7 finché è durata), di George Russell e infine di Kimi Antonelli. A proposito di nomination: è ormai ufficiale quella di Max a primo sfidante di Kimi nella corsa al titolo 2026. E se fosse già il contrario?