Verstappen re di Las Vegas, Norris è una certezza. Leclerc, chi ha spento la luce?
Voti alti in Nevada anche per il redivivo Piastri e per Gasly in versione top driverdi Stefano Gatti
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MAX VERSTAPPEN: VOTO 9
Eredita da Antonelli la pole position e in gara dimostra di non averla certo usurpata, mettendo a segno la terza vittoria su quattro edizioni "moderne" del Gran Premio di Las Vegas. Insieme ai suoi azzecca subito la strategia di gara in termini di "energy deployment". Il resto lo fa lui, rimandando al mittente una dopo l'altra le candidature al suo posto (nel senso della leadership) del compagno di squadra ISACK HADJAR (VOTO 7 finché è durata), di George Russell e infine di Kimi Antonelli. A proposito di nomination: è ormai ufficiale quella di Max a primo sfidante di Kimi nella corsa al titolo 2026. E se fosse già il contrario?
ANDREA KIMI ANTONELLI: VOTO 7
Gestisce nei migliore dei modi (d'altra parte dubbi non ne avevamo) la prima parte di gara con mescola media contro una concorrenza "soft", nel senso della mescola stessa. Dopo il pit stop è l'unico del trenino di testa ad avere la gomma più veloce e si vede. Peccato per il pasticcio-energia dell'ultimo giro: in pratica getta l'ancora finendo dietro alle McLaren ed è già tanto se recupera il quarto posto ai danni di PIERRE GASLY. A proposito, VOTO 8 al pilota Alpine che porta a casa un quinto posto da leccarsi i baffi al capolinea di una prova da top driver quale il francese ogni tanto dimostra di poter essere.
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CHARLES LECLERC: VOTO 4
Quello che è successo è sotto gli occhi di tutti. La pesante insufficienza si riferisce all'episodio di gara a Las Vegas e alla sua sconsideratezza. Più ad ampio raggio il monegasco - ormai è chiaro - è in netta e crescente difficoltà nel rapporto umano con il suo compagno: lo soffre, letteralmente. Ciò che non avviene da parte di sir Lewis. Charles finisce per trasporre in pista questa insofferenza, con tutte le conseguenze del caso.
LEWIS HAMILTON: VOTO 6
Sufficienza di stima o poco più per sir Lewis che ad inizio gara becca dieci secondi per aver superato Norris tagliando una curva. La dinamica del GP più pazzo dell'anno lo riporta nel vivo della mischia, fino al patatrac con il compagno di squadra. Il voto si riferisce allo stile con il quale nel dopogara evita di infierire sul compagno di squadra: sette volte campione del mondo ma anche uomo squadra, potrebbe permettersi ben altro.
LANDO NORRIS: VOTO 7,5
Lo sottolinea subito ai microfoni: io non ho commesso errori, altri ko hanno fatto (Russell e i ferraristi). Lando porta a casa un altro podio ma - occorre sottolinearlo - puntella anche la sua leadership nel team McLaren, visto che il ponte di comando degli arancioni impone a Piastri di non... disturbarlo. Gran Premio dopo Gran Premio, Norris dimostra di essere un campione solidissimo e affidabile.
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OSCAR PIASTRI: VOTO 8
Una bella rimonta per il pilota australiano che risale dalla nona fila del via al terzo gradino del podio. Accetta malvolentieri ma senza fare troppe storie di non insidiare il compagno di squadra (in Ferrari dovrebbero prendere nota dell'efficacia delle papaya rules), accennando finalmente un mezzo sorriso (a stare larghi). La via per tornare alla vittoria è ancora lunga ma una boccata d'aria fresca fa bene all'autostima.
GEORGE RUSSELL: VOTO 5
Il poleman Verstappen lo brucia al via (e ci sta), gli dà brevemente battaglia ma poi subisce Hadjar e Norris, per non parlare di Antonelli nel finale. Ormai in vista del traguardo si butta tutto a destra fuori traiettoria per superare Kimi e finisce sullo sporco, dovendo così rassegnarsi ad un modestissimo e largamente insufficiente nono posto finale.
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CARLOS SAINZ: VOTO 8
Il suo compagno di squadra Albon nemmeno prende il via, lui giro dopo giro "appende" la sua Williams al trenino che conta, agganciando come ottavo vagone la zona punti: bravo!
ARVID LINDBLAD: VOTO 4
Il rookie inglese corre tutta la prima metà gara nei quartieri alti e altissimi della classifica, poi va praticamente a muro scaldando gli pneumatici in regime di Safety Car. VOTO 8 al suo compagno di squadra LIAM LAWSON: mentre il gruppo inizia il giro di ricognizione, la sua Racing Bulls è ancora sui cavalletti con lui dentro sul sedile che scotta. Un'ora e mezza dopo "stacca" il giro più veloce della gara proprio al cinquantesimo e ultimo passaggio.