Ferrari, Camilleri: "La SF90 è nata bene"

05/03/2019

A dieci giorni dal via ufficiale della stagione di Formula 1, in casa Ferrari si respira un non celato ottimismo. Almeno a giudicare dalle parole dell'ad del Cavallino, Louis Camilleri. "La macchina è nata bene, siamo abbastanza contenti dei test di Barcellona anche se è difficile capire dove sono gli altri", ha detto annunciando al Salone di Ginevra una sorpresa per i tifosi in occasione del Gran Premio di Australia.