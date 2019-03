F1, Binotto: "Ferrari stabile, ma la vorrei più affidabile"

01/03/2019

Nei test di Barcellona la Ferrari ha dimostrato di essere la macchina da battere, ma qualche problemino di affidabilità tiene in ansia il neo team principal Matteo Binotto . "La SF90 è bilanciata e stabile in frenata, la vorrei vedere complessivamente più affidabile. Per vincere dovremo essere i più forti e ancora non lo siamo. Le parole di Hamilton ? Sono contento che pensi che noi siamo forti, ma lo sono anche loro. Saremo molto vicini", ha detto.

"Sono state giornate intense e ci stiamo concentrando su noi stessi. Sono contento che Hamilton pensi che noi siamo forti, ma lo sono anche loro. Presumo saremo molto vicini - ha proseguito Binotto -. Nei test non è andato tutto liscio, vedi l'incidente a Vettel. Credo sia stato comunque un episodio sfortunato, un qualcosa di impossibile da prevedere e evitare. Sembra che un corpo esterno abbia colpito il cerchione".



Nessun dubbio sull'arrivo di Charles Leclerc in Ferrari: "E' un ottimo pilota, sta cercando di imparare a lavorare con i nostri tecnici. Non sono questi test che ci stanno convincendo rispetto alla nostra scelta di prenderlo in Ferrari. Non chiederemo a Leclerc di far passare Vettel, ma essendo già campione e molto esperto per ora è Seb il pilota di riferimento".