F1: Verstappen cambia motore e partirà a fondo griglia a Monza

Comincia in salita il GP d'Italia per Max Verstappen e la Red Bull. Il pilota olandese, infatti, monterà a Monza una quarta specifica di power unit che lo costringerà a scattare da fondo griglia. Lo ha annunciato il responsabile della Honda, Toyoharu Tanabe. Stessa sorte per il collega della Toro Rosso Pierre Gasly. "Partiranno dal fondo della griglia, ma penso che potranno fare una grande gara ugualmente” le parole di Tanabe.