FORMULA 1

F1, Verstappen: "Futuro in Ferrari? Non ha senso lottare per il quinto o sesto posto"

Il pilota della Red Bull: "Io voglio vincere"

07 Ott 2026 - 20:39
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"Voglio solo vincere". Max Verstappen, che a fine agosto e ha rinnovato per quattro stagioni con la Red Bull, lo ha ripetuto in una intervista ripresa da Sky Uk. Alla domanda se abbia mai preso in considerazione il passaggio alla Ferrari, l'olandese ha risposto senza giri di parole: "Ho assolutamente molto rispetto per il marchio. Ma se questo significa impegnarsi per poi ritrovarsi a lottare per il quinto o sesto posto, che senso ha?". E ancora: "La Red Bull è una seconda famiglia per me e la sfida della ricostruzione è ciò che mi motiva", ha aggiunto. Verstappen ha commentato anche il possibile ritorno in F1 di Christian Horner, fino allo scorso anno team principal alla Red Bull ("Tornerei solo per la Ferrari"): "Ha dimostrato di aver fatto un buon lavoro. Certo, circolano molte voci e non so quanto ci sia di vero. Non voglio sembrare scortese, ma non è un problema o una preoccupazione che mi riguardi. Lui vuole tornare e, se si presenterà una buona opportunità, sono certo che lo farà, anche se non so dove ciò avverrà". 

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