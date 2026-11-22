È Carlos Alcaraz il Maestro dei Maestri. Battuto nell’ultimo atto delle Nitto Atp Finals 2026 di Torino il numero uno del mondo Alexander Zverev, arresosi sul veloce indoor dell’Inalpi Arena con lo score di 6-2 7-6(7) dopo due ore e due minuti di contesa. Dominio totale nel primo set dell'iberico, che poi ha contenuto con successo nel tie-break del secondo parziale (ben tre set point consecutivi cancellati) il prepotente ritorno di fiamma del nativo di Amburgo. Primo titolo (il 30° in carriera ed il sesto stagionale) nel Master di fine anno, quindi, per il ventitreenne spagnolo, rifattosi con gli interessi dopo la finale persa nel 2025 contro l'azzurro Jannik Sinner e che ha riportato il suo Paese alla vittoria a 28 anni di distanza dall'impresa di Alex Corretja nel 1999 in quel di Hannover. Sfuma il personale tris, invece, per il tedesco dopo i due titoli conquistati nel 2018 alla O2 Arena di Londra e nel 2021 nella prima delle sei edizioni torinesi.