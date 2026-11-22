Rimonta spettacolare in finale alle Nitto Atp Finals di Arribagé e Olivetti, che dopo aver perso il primo set 6-3, vincono il secondo 7-6 e anche il super tie-break finale 10-6. Il match inizia subito in modo molto combattuto, con tutti i game che regalano diversi punti spettacolari, anche dei giocatori in risposta. Il quarto gioco è però già decisivo: Arribagé al servizio non è incisivo, commette anche un doppio fallo, e arriva anche il primo break, in favore della coppia numero 4 del seeding. Arevalo e Pavic gestiscono poi il vantaggio, e riescono così a chiudere il primo set 6-3 dopo appena 30’. Poche chance in risposta per i francesi, eccezion fatta per il settimo game, dove il croato è stato però bravo a recuperare dopo un 15-30 iniziale.