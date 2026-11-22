Tennis, Atp Finals: Arribagé e Olivetti trionfano a Torino! Battuti Arevalo/Pavic al super tie-break
Sorpresa all’Inalpi Arena: sotto di un set i francesi rimontano e dominano l’ultimo parziale. Arevalo e Pavic si salutano con una sconfitta
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Sono Theo Arribagé e Albano Olivetti i campioni del torneo di doppio alle Nitto Atp Finals di Torino! I due francesi, numero 6 del seeding, battono 3-6 7-6(2) 10-6 gli esperti Arevalo e Pavic e trionfano in finale. Dopo un primo set dominato dagli avversari, Arribagé e Olivetti vincono il secondo al tie-break e con un grande parziale finale alzano la coppa. Sconfitta per Arevalo e Pavic, alla loro ultima partita di coppia in carriera.
LA PARTITA
Rimonta spettacolare in finale alle Nitto Atp Finals di Arribagé e Olivetti, che dopo aver perso il primo set 6-3, vincono il secondo 7-6 e anche il super tie-break finale 10-6. Il match inizia subito in modo molto combattuto, con tutti i game che regalano diversi punti spettacolari, anche dei giocatori in risposta. Il quarto gioco è però già decisivo: Arribagé al servizio non è incisivo, commette anche un doppio fallo, e arriva anche il primo break, in favore della coppia numero 4 del seeding. Arevalo e Pavic gestiscono poi il vantaggio, e riescono così a chiudere il primo set 6-3 dopo appena 30’. Poche chance in risposta per i francesi, eccezion fatta per il settimo game, dove il croato è stato però bravo a recuperare dopo un 15-30 iniziale.
Si resta invece on serve all’inizio del secondo parziale, con Arribagé prima e Pavic poi che concedono qualcosa agli avversari in risposta, ma senza che arrivi alcuna palla break. Si continua con il dominio dei servizi fino alla fine del set, fino al decimo gioco, dove Arevalo al servizio prima concede due chance agli avversari, poi si salva con altrettanti ace. Si va così al tie-break: il croato lascia due mini-break agli avversari, e Olivetti è perfetto al servizio. Il secondo set termina 7-6(2) per i francesi, ed è allora il super tie-break a decidere tutto.
Nell’ultimo parziale, complice anche la tensione, succede di tutto. I due francesi volano sopra di due mini-break, ne perdono subito uno e poi ritornano subito avanti di due nuovamente. Il servizio non è più così dominante, e allora si va avanti con diversi ribaltamenti di fronte, fino al 10-6 finale per Arribagé e Olivetti, che vendicano così anche la sconfitta subita all’esordio del round robin proprio contro Arevalo e Pavic, che si salutano con una sconfitta. Dalla prossima stagione il salvadoregno sarà compagno di Vavassori.