Domenica 22 novembre alle ore 18:00, nella sessione serale della Inalpi Arena di Torino, va in scena la finale delle Nitto ATP Finals 2026 tra Alexander Zverev e Carlos Alcaraz. Il tedesco, numero 1 del ranking ATP e prima testa di serie, arriva all'atto conclusivo imbattuto (4-0) e senza aver perso neppure un set dopo aver dominato il Gruppo John McEnroe e superato Daniil Medvedev in semifinale per 7-6(0), 6-4. Lo spagnolo, numero 3 del mondo e seconda forza del seeding, ha invece vinto il Gruppo Ivan Lendl (3-0) prima di piegare in rimonta Ben Shelton per 3-6, 6-3, 7-6(1).